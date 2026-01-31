ريباكينا تهزم سابالينكا وتتوج بلقب أستراليا المفتوحة للمرة الأولى

- حققت إلينا ريباكينا لقب بطولة أستراليا المفتوحة لأول مرة بعد فوزها على أرينا سابالينكا، لتصبح المصنفة الثالثة عالميًا، وتثأر من خسارتها في نهائي 2023. - ريباكينا، ذات الأصول الروسية، تميزت بإرسالها القوي الذي يصل إلى 204 كيلومترات في الساعة، مما ساعدها في تحقيق عدد كبير من الإرسالات الساحقة. - سابالينكا، رغم خيبة الأمل في أستراليا، حققت نجاحات في بطولات أخرى مثل أميركا المفتوحة، لكنها لم تتمكن من الفوز في رولان غاروس وويمبلدون.

حصدت الكازاخية إلينا ريباكينا (26 عاماً)، المصنفة الخامسة عالمياً حالياً بين لاعبات التنس المحترفات، لقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرتها، بعد تفوّقها اليوم السبت على نظيرتها المصنفة أولى عالمياً، البيلاروسية أرينا سابالينكا (27 عاماً)، التي كانت تُمني النفس في حصد اللقب الثالث لها في أستراليا بعد 2023 و2024 والخامس في مسيرتها على مستوى "الغراند سلام".

وفازت ريبكاينا التي سترتقي للمركز الثالث في تصنيف اللاعبات المحترفات الاثنين رسمياً، في المجموعة الأولى بواقع 6-4 قبل أن تعود سابالينكا في المجموعة الثانية وتحقق الفوز فيها بواقع 4-6، لكن المجموعة الثالثة شهدت إثارة كبيرة، إذ استطاعت الكازاخية إيقاف اندفاع وحماس نظيرتها البيلاروسية، محققة الانتصار في نهاية المطاف بواقع 6-4 خلال مواجهة استمرّت ساعتين و18 دقيقة.

وثأرت ريبكانيا من نظيرتها سابالينكا بعدما كانت قد خسرت أمامها في نهائي أستراليا عام 2023، لتحقق بذلك لقبها الثاني في الغراند سلام بعدما جاء تتويجها الأول في عام 2022 على حساب النجمة التونسية أنس جابر في نهائي بطولة ويمبلدون على الأراضي العشبية في ثالث دورات الغراند سلام خلال ذلك الموسم بواقع 3-6 و6-2 و6-2.

على المقلب الآخر، تعرّضت سابالينكا لخيبة أملٍ جديدة على مستوى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما كانت قد تلقت الهزيمة في العام الماضي على يد الأميركية ماديسون كيز 3-6، 6-2، و5-7، وهي التي توجت أيضاً بلقبين في أميركا المفتوحة عامي 2024 و2025، في حين خسرت السنة الماضية نهائي رولان غاروس الفرنسية على الأراضي الترابية أمام الأميركية كوكو غوف، بينما كان أفضل إنجاز لها في ويمبلدون بلوغ نصف النهائي في أعوام 2021 و2023 و2025.

وتنحدر ريباكينا من أصولٍ روسية، بعدما مثّلت بلدها الأول من عام 2014 حتى 2018 قبل أن تنتنقل إلى تمثيل كازاخستان بعدما قدّم الاتحاد الملحي للتنس لها الدعم المالي اللازم لتحقيق طموحاتها، وهي التي تمتاز بإرسالها القوي، إذ تسعى دائماً إلى إنهاء شوط إرسالها بسرعة من الخط الخلفي، ويصل إرسالها إلى سرعة 204 كيلومترات في الساعة (127 ميل/ساعة) مما يُمكّنها من تحقيق عدد كبير من الإرسالات الساحقة، مع العلم أنّها أصبحت عام 2025، أول لاعبة منذ كارولينا بليسكوفا تُسجل أكثر من 500 إرسال ساحق في موسم واحد.