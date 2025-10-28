ريان قلي لـ"العربي الجديد": سأضحي لأجل الجزائر وأحقق حُلم جدي

- ريان قلي، مهاجم كوينز بارك رينجرز، يعبر عن ارتباطه العميق بالجزائر واستعداده للتضحية لتمثيل المنتخب الوطني، تحقيقًا لحلم جده الراحل. يعيش أفضل فتراته مع المنتخب الرديف تحت قيادة مجيد بوقرة، ويطمح للمشاركة في كأس العرب 2025 وكأس الأمم الأفريقية. - أكد قلي سعادته بالانضمام للمنتخب الرديف واعتبرها تجربة مميزة، معربًا عن استعداده للتضحية للمشاركة في البطولات الدولية، وطموحه في الانضمام للمنتخب الأول. - يرى قلي أن المنتخب الرديف قوي وقادر على الاحتفاظ بلقب كأس العرب، ويطمح للمشاركة في كأس العالم 2026. يعمل بجد لإثبات جدارته في "الشامبيونشيب"، ويأمل في صعود فريقه للبريمييرليغ.

جدّد المهاجم الجزائري الشاب والمحترف في نادي كوينز بارك رينجرز الإنكليزي ريان قلي (20 عاماً)، ارتباطه العاطفي العميق ببلده الجزائر، مؤكداً أنه مستعد للتضحية من أجل الدفاع عن ألوان "الخضر" وتحقيق الحلم الذي راوده منذ الطفولة، والمتمثل في السير على خطى النجوم الكبار ورفع راية بلاده في المحافل الدولية. واعتبر قلي أن تمثيل الجزائر ليس مجرّد هدف رياضي، بل هو وعد قطعه على نفسه لإتمام حلم جده الراحل، الذي كان يتمنى رؤيته يوماً بقميص منتخب بلاده.

وفي حوار خصّ به "العربي الجديد"، أكّد اللاعب ريان قلي أنه يعيش أفضل فتراته مع المنتخب الرديف تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة، مشيراً إلى أنه سيبذل كل ما في وسعه للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 المقررة في قطر، حتى لو تطلّب الأمر تحدي ناديه كوينز بارك رينجرز. كما كشف قلي عن طموحاته الكبيرة في الالتحاق بالمنتخب الأول الذي يقوده فلاديمير بيتكوفيتش، مؤكداً أنه جاهز لتمثيل الجزائر في كأس الأمم الأفريقية المقبلة، ومؤمن تماماً بقدرته على تحقيق هذا الحلم الذي وصفه بـ"الرسالة المقدسة".

- بداية، كيف تلقيت دعوة المنتخب الجزائري الرديف، وكيف كان شعورك وأنت تمثل أكابر "الخضر" بعد تجارب مميزة مع الفئات السنية؟

فرحت كثيراً، بحضوري ضمن كتيبة المدرب مجيد بوقرة في المعسكر الخاص بشهر أكتوبر/ تشرين الأول، الذي تخللته وديتين أمام منتخب فلسطين، وأنا دائما جاهز لتلبية نداء وطني، وهذا شرف كبير لي ولعائلتي ولن تكتمل فرحتي حتى أنضم إلى رياض محرز ورفاقه وأسعد الشعب الجزائري في مختلف الاستحقاقات القادمة.

- شاركت في وديتي فلسطين وقدمت مستوى جيداً في الهجوم، كيف تقيم أداءك وأداء المنتخب ككل؟

كانت أول تجربة لي مع المنتخب الرديف، والمدرب مجيد بوقرة مدرب ممتاز ويعرف جيدا كيف يتعامل ويتحاور مع اللاعبين، ووجدت كل الراحة معه ومع الجهاز الفني واللاعبين، وأنا سعيد جدا بتلك التجربة، وأما عن أدائي فأترك الحكم للمدرب وللشعب الجزائري، وبالنسبة لي لا أرضى عن أدائي أبداً، وأطمح دائما للمزيد وأعمل لأقدم الأفضل في كل مرة أتشرف فيها بالدفاع عن ألوان بلدي.

- تستعد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقررة بعد أسابيع قليلة بدولة قطر، هل تلقيت موافقة ناديك كوينز بارك رينجرز الإنكليزي بسهولة، أم أجبرت للضغط عليه لعدم تضييع فرصة المشاركة في هذه البطولة؟

لا أدري بعد إن كانوا سيسمحون لي بالمشاركة في بطولة كأس العرب، ولكنني سأبذل كل ما في وسعي كي أكون حاضرا رفقة كتيبة مجيد بوقرة، والجميع في النادي يعرفون حبي الكبير لوطني الجزائر، وأنا على استعداد للتضحية من أجل تمثيله في أي وقت.

- كيف ترى حظوظ المنتخب الجزائري في بطولة كأس العرب، وما هي طموحاتك على المستوى الشخصي؟

المنتخب الوطني الرديف قوي، ومع التحاق بعض اللاعبين المحترفين الشباب بإذن الله سنحتفظ باللقب الذي توجنا به في آخر نسخة، وسأبذل قصارى مجهوداتي لأقدم مستويات مميزة، وهدفي الأول هو إسعاد الشعب الجزائري والعودة بالكأس العربية إلى الجزائر إن شاء الله.

- تقترب شيئاً فشيئاً من تحقيق حلمك الأكبر بتمثيل المنتخب الوطني الأول، أليس كذلك؟

مجرد التفكير في ذلك يجعلني أرتجف من الفخر، وسيكون أسعد يوم في حياتي إن تحقق هذا الحلم، لأنه ليس حلمي فقط، بل حلم جدي أيضا رحمه الله الذي كان دائما يقول لي "سترتدي قميص الجزائر يوما ما".

- هل ما زلت مؤمناً بمقدرتك على ولوج قائمة مدرب المنتخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قبل نهائيات كأس العالم 2026؟

بإذن الله 100%، وأعمل يوميا من أجل هذا الهدف وأفكر فيه في التدريبات والمباريات، ولا يمر يوم دون أن أدعو الله أن يوفقني لأشارك في كأس العالم المقبلة مرتدياً قميص منتخب بلدي الجزائر، ولأكون صريحا معكم بعد إصابة أمين غويري مهاجم أولمبيك مرسيليا، شفاه الله، أنا أطمح بقوة لأن أكون ضمن قائمة المنتخب الجزائري المعنية بالمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة ورسالتي للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش بسيطة أنا جاهز وأنتظر فرصتي لخدمة منتخب بلادي.

- كيف ترى المنافسة في الهجوم داخل المنتخب الوطني الأول، خاصة مع جيل واعد من اللاعبين من أمثال بدر الدين بوعناني وأنيس حاج موسى؟

المستقبل مشرق جدا، وهذا لصالح المنتخب الجزائري، فهناك جيل رائع من اللاعبين الشباب على شاكلة بدر الدين بوعناني وأنيس حاج موسى وأمين شياخة وإبراهيم مازة وغيرهم ممن يقدمون مستويات مميزة، وكلنا نعمل لهدف واحد وهو خدمة المنتخب الوطني ورفع راية الجزائر في أكبر التظاهرات والمحافل، وبدون غرور أنا واثق أننا قادرون على صنع المفاجآت وخلافة جيل 1982 الذي هو ملهمنا، وترك بصمته في تاريخ كرة القدم الجزائرية.

- هل أنت مرتاح مع كوينز بارك رينجرز وكيف تقيم مستواك هذا الموسم؟

نعم كل شيء على ما يرام مع فريقي الحالي كوينز بارك رينجرز، والمجموعة قوية والتعداد ثري والمنافسة في الفريق عالية جداً، وأعمل بجد يوميا لأبرهن للمدرب أن بإمكانه الوثوق بي والتعويل عليّ، وأنني جاهز في أي وقت يحتاجني فيه الفريق.

- ما الذي ينقص ريان قلي لنراه يرتدي ألوان أحد فرق الدوري الإنكليزي الممتاز؟

كثيرون لا يعلمون أن "الشامبيونشيب" من أقوى وأصعب الدوريات في العالم، وهي من بين أفضل خمس بطولات حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، المهم الآن هو الاستمرارية في اللعب والتألق والباقي نتركه على الله.

- من ترشح للصعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز في موسم 2025/ 2026 ومن في رأيك الأوفر حظاً للفوز بلقب "البريمييرليغ"؟

أعتقد أن ميدلزبره وكوينز بارك رينجرز المرشحان البارزان للصعود إلى البريمييرليغ، أما الفوز بلقب هذه البطولة التي تعد الأقوى في العالم فأرى أن نادي أرسنال هو الأوفر حظاً، لما يقدمه من مستويات قوية ونتائج جيدة لحد الآن.

- إن طلبنا منك اختيار الأفضل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، من ستختار؟

ليونيل ميسي دون أدنى شك.

- ..وماذا عن كيليان مبابي ولمين يامال؟

سأختار يامال.