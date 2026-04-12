ريان شرقي.. مفتاح غوارديولا لحسم لقب "البريمييرليغ"

لعب النجم الفرنسي ريان شرقي (22 عاماً) دوراً أساسياً في حسم ناديه مانشستر سيتي مواجهة القمة أمام مُضيفه تشلسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، الأمر الذي جعل كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا تواصل التمسك بالمنافسة على لقب "البريمييرليغ".

وخطف ريان شرقي الأنظار إليه بعدما كان مفتاح غوارديولا في تسجيل هدفين متتالين، بفضل امتلاكه الميزة التي كشف عنها المدرب الإسباني في حديثه لوسائل الإعلام قبل المواجهة ضد تشلسي، عندما قال: "لديه القدرة على اللعب بإيقاع المباريات، وهو من يسرع الهجمات أو يعمل على جعلها هادئة، بفضل الرؤية التي يمتلكها، الأمر الذي يجعله الأفضل دائماً".

ريان شرقي يرسل عرضية متقنة

تصل إلى رأس نيكو أوريلي

ليمنح مانشستر سيتي هدف التقدم أمام تشلسي



ولم تكن تصريحات غوارديولا عن ريان شرقي مجرد مجاملة، لأن ريان شرقي تلاعب بخط وسط تشلسي حرفياً، بفضل التمريرات القاتلة خلف مدافعي "البلوز"، التي فشلوا في إيجاد حل لها، بالإضافة إلى أن النجم الفرنسي، بعد التقدم بالهدف الثالث، طالب بضرورة العمل على عدم الاستعجال، من خلال التمريرات التي قام بها، حتى يتحكم بطريقة اللعب.

ريان شرقي يقدّم تمريرة حاسمة رائعة 🎯

ويبدو أن بيب غوارديولا استطاع إيجاد المفتاح الذي سيجلب له لقب بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما استغل مانشستر سيتي تعثر غريمه أرسنال الذي تجرع مرارة الخسارة، بالإضافة إلى أن المدرب الإسباني تعامل بذكاء منقطع هذه المرة مع ريان شرقي، ووضعه في مكانه الصحيح داخل الملعب، ما جعله يقدم تمريرتين حاسمتين.

وبهذا الانتصار، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، قبل مواجهة القمة التي تنتظر رفاق النجم ريان شرقي في الجولة القادمة، عندما يلعبون ضد أرسنال الذي توقف رصيده عند 70 نقطة، والخسارة أمام كتيبة المدرب بيب غوارديولا تعني أن لقب "البريمييرليغ" أصبح في خطر كبير، لأن المدير الفني الإسباني يعمل على إعادة "السيتي" إلى منصة التتويج مرة أخرى.