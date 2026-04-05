ظهر لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي الفرنسي ريان شرقي (22 عاماً) بقميص فريق ليفربول. فبعد استبداله من قبل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، اليوم السبت، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، تبادل اللاعب الفرنسي القميص مع مواطنه هوغو إيكيتيكي، مهاجم "الريدز"، في حركة كلاسيكية تتكرر باستمرار بين اللاعبين في مختلف الدوريات، خاصة بعد التوقف الدولي.

وبدل أن يحتفظ شرقي بقميص ليفربول داخل حجرات الملابس، اختار أن يرتديه وهو جالس على دكة احتياط فريقه أمام جماهير "السيتي". وبسرعة أُعلم لاعب نادي ليون سابقاً بأن تصرفه يبدو غريباً ومن النادر مشاهدته في الملاعب، بما أن المباراة ما زالت متواصلة. وقد تُعتبر الحركة بمثابة استفزاز لجماهير فريقه، ولهذا فقد سارع الفرنسي بنزع قميص ليفربول تفادياً لما يُمكن أن يحصل من انتقادات من قبل الجماهير.

ويجلب المهاجم الفرنسي في المباريات الأخيرة الاهتمام بتصرفاته الغريبة. فخلال نهائي كأس إنكلترا أمام أرسنال قبل التوقف الدولي، أغضب مدربه غوارديولا بسبب اللقطات التي يقوم بها بالكرة والتي يستفز من خلالها المنافسين. وخلال المباراة نفسها، كان شرقي بطل لقطة طريفة أخرى عندما سقط على الميدان مدعياً الإصابة، ولكن الكاميرا رصدته وهو يضحك في دليل على أنه تعمد السقوط. وأصبح شرقي أساسياً في حسابات فريقه في المباريات الأخيرة بعد بداية صعبة نسبياً، ولكنه كسب ثقة مدربه الإسباني الذي يعتمد عليه بشكل مستمرّ، وهو من مواهب كرة القدم الفرنسية في المواسم الأخيرة.