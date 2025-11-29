ريان بونيدا... موهبة تعيد "روح" عبد الحق نوري إلى أياكس

- يعيش نادي أياكس أمستردام لحظة خاصة مع بزوغ نجم الشاب ريان بونيدا، الذي يُعتبر امتداداً لموهبة عبد الحق نوري، اللاعب الذي تعرض لمأساة صحية عام 2017، مما أدى إلى غيبوبته ومعاناته من أضرار دماغية دائمة. - بونيدا، الموهبة البلجيكية من أصول مغربية، تألق في دوري أبطال أوروبا، حيث أظهر مهاراته في التسديد والمراوغة، مما لفت انتباه المدرب جوزيه مورينيو وأسطورة أياكس ويسلي سنايدر. - رغم الأزمة الرياضية التي يمر بها أياكس، يمنح بونيدا الجماهير سبباً للابتسامة، مستلهماً من نوري، ويعد بتحقيق حلمه في الملاعب.

يعيش نادي أياكس أمستردام الهولندي لحظة خاصة هذا الموسم، بعد بزوغ نجم الشاب ريان بونيدا (19 عاماً)، الذي يُنظر إليه داخل النادي الهولندي، امتداداً لموهبة عبد الحق نوري، اللاعب الذي تعرّض لمأساة صحية 2017. وكان نوري يملك كل المقومات، ليصبح أحد نجوم أياكس، قبل أن تنهار أحلامه في 8 يوليو/ تموز 2017، حين أصابه اضطراب في القلب خلال مباراة ودية أمام فيردر بريمن الألماني، ليدخل في غيبوبة قاربت ثلاث سنوات، ويعاني حالياً من "أضرار دماغية خطيرة ودائمة". ومنذ ذلك اليوم، لم يعد إلى الملاعب.

وصرّح شقيقه عبد الرحيم نوري، في فيلم وثائقي لقناة دويتشه فيله الألمانية: "هو ينام، يأكل، يعبس، لكنه معتمد علينا كلياً. يمكن التواصل معه بدرجة معينة". وانتهى الأمر بتوصّل أياكس إلى اتفاق لتعويض عائلة نوري بـ7.8 ملايين يورو، وقرر النادي سحب القميص رقم 34 تكريماً له. واليوم، وبعد ثماني سنوات من تلك المأساة، وبينما يعيش أياكس أزمة رياضية حادة، ظهر بونيدا ليمنح الجماهير سبباً جديداً للابتسامة واستحضار ذكرى نوري.

وحول هذا، قال عبد الرحيم نوري لشبكة "إي إس بي إن": "الأمر غريب جداً… أراه كأخي الصغير. أشعر بصعوبة عندما أراه يلعب، فهو يشبهه كثيراً". بونيدا، الموهبة البلجيكية من أصول مغربية، مواليد 3 مارس/ آذار 2006، اعترف هو الآخر بتأثير نوري عليه، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، الجمعة: "قدوتي هو عبد الحق نوري. شاهدت الكثير من مقاطع لعبه. كان ممتعاً للغاية".

وقال اللاعب الشاب، الذي يحمل الرقم 43 ويجيد اللعب كجناح أو صانع لعب، عقب مشاركته الأولى في الدوري الهولندي يوم 16 فبراير/ شباط 2025، تحت قيادة المدرب الإيطالي فرانشيسكو فاريولي: "كنت أزوره باستمرار (عبد الحق نوري). وعدت بأن أحقق حلمه، ونجحت. صحيح أنه سجّل في ظهوره الأول، أما أنا فلم أفعل، لكنني سأواصل القتال من أجله".

تطوّر بونيدا كان سريعاً، إذ شارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا أمام غلطة سراي التركي، ثم تألق بوضوح ضد بنفيكا البرتغالي رغم الخسارة (0-2). ورغم لعبه 74 دقيقة فقط، كان الأكثر محاولة للتسديد (2)، والأكثر إرسالاً للعرضيات (7)، والأكثر إتماماً للمراوغات (3 من 5)، وصاحب أكبر عدد من الفرص المصنوعة (2).

ولم يمر تألقه اللافت على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي بنفيكا، الذي قال: "محلّلونا كانوا يعرفونه. أكثر ما أعجبني هو شجاعته في مواجهة واحد ضد واحد". كما أثار بونيدا، إعجاب أسطورة أياكس، الهولندي ويسلي سنايدر، الذي علّق: "لعب بثقة كبيرة وهدوء مذهل. هو أصغر لاعب في الملعب، لكنه يطلب الكرة كأنه نجم كبير. يحتاج للتأقلم في بعض اللحظات، لكنه يقدم مستوى رائعاً".