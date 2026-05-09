ريال مدريد.. 6 أزمات أشعلت الفوضى داخل فالديبيباس

- خلال فترة قيادة كارلو أنشيلوتي، كانت غرفة ملابس ريال مدريد تتميز بالانسجام والتعاون، مما ساهم في نجاحات النادي، لكن بعد 601 يوم، بدأت التوترات بين اللاعبين بالظهور. - شهد الفريق تغييرات كبيرة مع مغادرة لاعبين محوريين مثل توني كروس ولوكا مودريتش، مما أدى إلى تفكك التشكيلة، وفشل محاولات تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا في إعادة الاستقرار. - تفاقمت الأزمات مع اختفاء راؤول أسينسيو وتوترات أخرى، مما دفع إدارة النادي لفرض غرامات على اللاعبين المتورطين في الأحداث الأخيرة.

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي (66 عاماً) في أكثر من مناسبة، وخلال حقبته الأخيرة مع نادي ريال مدريد الإسباني، أن غرفة ملابس الفريق تُعدّ من الأكثر انسجاماً، في ظل ابتعاد روح الأنانية داخل المجموعة، وهيمنة البعد الإنساني عاملاً أساسياً في سلسلة النجاحات التي حققها النادي الملكي. إلا أن هذه الصورة المثالية تبدو اليوم موضع تساؤل، فبعد مرور 601 يوم على تلك التصريحات، وجد النادي الملكي نفسه أمام مشهد متوتر تمثّل في اشتباك وقع بين فيديريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني، في واقعة عكست تحولاً لافتاً في أجواء غرفة الملابس داخل ريال مدريد.

وخلال هذه الفترة، غادرت أسماء محورية شكّلت العمود الفقري لغرفة الملابس. ففي صيف 2024، رحل الألماني توني كروس وناتشو فيرنانديز وخوسيلو، وبعد عام واحد، لحق بهم الكرواتي لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز، آخر رموز النظام والهيبة والانضباط داخل الفريق، لتفسر تلك المغادرات إلى حد بعيد التفكك الذي أصاب التشكيلة، والتي وصلت إلى قاع لم يعتده النادي منذ سنوات طويلة. وفي هذا السياق، كشفت ست أزمات نشرتها صحيفة ماركا، اليوم الجمعة، ملامح اضطراب داخلي واضح، اتسم بتوتر دائم بين اللاعبين والجهاز الفني، في موسم شهد تجربتين مختلفتين تماماً في إدارة غرفة الملابس.

المحاولة الأولى قادها تشابي ألونسو الذي جاء بنيّة فرض انضباط صارم لمعالجة إرث كان يدرك منذ البداية أنه إشكالي، حيث رفع سقف المتطلبات، لا سيما على المستوى التكتيكي، لكنه خسر المواجهة مع عدد من قادة الفريق، ليغادر المشهد بصمت في يناير/كانون الثاني الماضي. بعده وصل ألفارو أربيلوا بشخصية أكثر تصالحية، وأعاد عهده الاعتبار إلى بعض عناصر "المعسكر المنتصر"، لكن الهدنة لم تدم طويلاً، لتتحول سريعاً إلى بداية الانهيار.

اليوم الذي انفجر فيه تشابي

وقعت أول إشارة حقيقية للتوتر في 13 يناير، أي بعد يوم واحد فقط من إقالة تشابي ألونسو، ومع بدء تسرب أولى المعلومات التي كشفت ملامح اهتزاز غرفة الملابس. فخلال حصة تدريبية أعقبت الكلاسيكو، انفجر تشابي غاضباً قائلاً: "لم أكن أعلم أنني جئت لتدريب حضانة!"، في تعبير واضح عن استيائه من أجواء العمل داخل الفريق.

مواجهة أربيلوا وكارفاخال

بعد شهر، كشفت ماركا عن مواجهة مباشرة بين أربيلوا وداني كارفاخال إثر إبقاء القائد على مقاعد البدلاء في لقاء فالنسيا على ملعب ميستايا. وكشفت اللقطات التي ظهر فيها المدرب إلى جانب أنطونيو بينتوس بنهاية اللقاء ملامح غضب واضحة، كانت مؤشراً على أزمة أعمق من مجرد قرار فني. وكان من المفترض أن يخفف هذا اللقاء الاحتقان، لكنه زاد الشرخ اتساعاً، ليتراجع دور كارفاخال، وتضاءلت فرصه في المشاركة في كأس العالم، وبعد إصابته الأخيرة، لم يعد قادراً إلا على الظهور في المباراة الختامية للموسم.

قضية أسينسيو

بعد أسابيع من هدوء فرضته النتائج، انفجر ملف جديد، وهو اختفاء راؤول أسينسيو المفاجئ. وتوجه اللاعب إلى مكتب أربيلوا برفقة طبيب الفريق، ليبلغه بآلام عضلية تمنعه من اللعب أمام إلتشي، حيث كان اللاعب غاضباً من جلوسه احتياطياً أمام مانشستر سيتي، بحسب المصدر نفسه. ورأى المدرب في الأمر تهرباً من المشاركة، وارتفعت حدة التوتر عندما اضطر لإبلاغ أنطونيو روديغر بأنه لن يحصل على راحة، وبينما كان أربيلوا ينتظر اعتذاراً علنياً، التزم أسينسيو الصمت أمام زملائه.

سيبايوس وزيارته إلى مكتب أربيلوا

شهد الأسبوع الماضي أزمة جديدة داخل ريال مدريد، بعدما عبّر داني سيبايوس عن موقفه عقب خروجه من اجتماع مع المدرب قائلاً "إنه لا يرغب في استمرار أي علاقة فنية مع أربيلوا". وبحسب ما أُبلغ به إدارة النادي، فإن التصريحات وصلت فوراً إلى المسؤولين، دون أي محاولات لتهدئة الوضع أو احتواء الخلاف، وبعد ساعات قليلة فقط، قرر الجهاز الفني استبعاده من قائمة الفريق بقرار فني.

المواجهة الأولى بين فالفيردي وتشواميني

قبل يومين فقط، وقع موقف توتر جديد داخل ريال مدريد خلال الحصة التدريبية في مدينة فالديبيباس، حيث بدأت الواقعة بلقطة عادية في المران، قبل أن تتطور إلى مشادة كلامية ثم تدافع بين فالفيردي وتشواميني، وامتدت لاحقاً إلى داخل غرفة الملابس. وانتشرت الحادثة بسرعة داخل محيط النادي، وكشفت عن وجود فجوة في العلاقات بين بعض عناصر الفريق. في المقابل، حاولت إدارة ريال مدريد التقليل من حجم ما حدث واعتباره مجرد احتكاك طبيعي خلال التدريب، غير أن المعطيات داخل النادي بينت أن الوضع كان أكثر تعقيداً من ذلك.

قائد ريال مدريد في المستشفى

في اليوم التالي، بلغ التوتر ذروته، بعدما رفض فالفيردي مصافحة تشواميني في بداية الحصة التدريبية، فانطلقت الأجواء عدائية بالكامل، لينتهي الأمر بعراك داخل غرفة الملابس، نقل على إثره اللاعب الأوروغوياني إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابة في الرأس. وأنهى ريال مدريد الأزمة ببيان رسمي، أعلن فيه فرض غرامة بقيمة خمسمائة ألف يورو على كل لاعب.