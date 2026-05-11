ريال مدريد يُوجه تهنئة خاصة لنادي برشلونة بطل الليغا

- توج نادي برشلونة بطلاً للدوري الإسباني لموسم 2025-2026 بعد فوزه على ريال مدريد بهدفين نظيفين في الكلاسيكو، ليحقق لقبه الـ29 في تاريخه ويتصدر الليغا برصيد 91 نقطة. - هنأ نادي ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة عبر حساباته الإلكترونية، في تقليد رياضي يعكس الروح الرياضية بين الناديين رغم المنافسة الشديدة. - عاش ريال مدريد موسماً صعباً، حيث خرج بموسم صفري بعد خسارته في دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني أمام برشلونة.

هنأ نادي ريال مدريد منافسه والغريم التقليدي برشلونة بعد تتويجه بطلاً للدوري الإسباني لموسم 2025-2026، وذلك بعد فوز النادي الكتالوني بهدفين نظيفين على النادي الملكي في مواجهة الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإسباني.

وحسم نادي برشلونة لقب بطولة الدوري الإسباني للمرة الـ29 في تاريخه إثر تفوقه على نادي ريال مدريد بهدفين نظيفين في قمة الكلاسيكو بملعب سبوتيفاي كامب نو أمس الأحد، ليُوجه النادي الملكي عبر حساباته الإلكترونية الرسمية تهنئة خاصة للنادي الكتالوني الذي يتصدر ترتيب الليغا برصيد 91 نقطة بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب الـ77 نقطة.

وكتب حساب نادي ريال مدريد في موقع إكس: "نُهنئ نادي برشلونة على تحقيق لقب بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026"، وذلك بعد حوالي نصف ساعة تقريباً من نهاية مواجهة الكلاسيكو بفوز برشلونة (2-صفر)، وهي عادة يتناوب عليها كل من الناديين الملكي والكتالوني في كل مرة يُتوج واحد منهما باللقب، إذ يُهنئ الفريقُ الخاسر الفريقَ البطل بكل روح رياضية رغم المنافسة الكبيرة التي تدور بين الفريقين على مدار موسم كامل.

يُذكر أن نادي ريال مدريد عاش موسماً صعباً وخرج بموسم صفري بعد أن تُوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني وخروجه من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني، كما وسبق أن خرج من دور الـ16 في بطولة كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام فريق ألباسيتي (3-2)، في حين خسر نهائي السوبر الإسباني أمام النادي الكتالوني (3-2).