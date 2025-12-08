هُزم نادي ريال مدريد وأهدر النقاط الثمينة مجدّداً، عندما استقبل ضيفه سيلتا فيغو على ملعب سانتياغو برنابيو في الأسبوع 15 من الدوري الإسباني. وشهدت الليلة تألّق سيلتا فيغو بأهداف جميلة وأداء صلب في الدفاع وبقية الخطوط، ما أربك لاعبي "الملكي" الذين عجزوا عن الوصول إلى الشباك رغم الفرص الكثيرة التي سنحت للثنائي أردا غولر (20 عاماً) وكيليان مبابي (26 عاماً).

وتوّج السويدي ويلوت سويدبرغ نفسه رجلاً للمباراة بفضل أهدافه اللافتة التي قاد بها ناديه إلى فوز ثمين بنتيجة هدفين دون مقابل. وسجّل الهدف الأول بأسلوب يذكّر بمواطنه زلاتان إبراهيموفيتش، عندما حول تمريرة زميله إلى شباك المتألق تيبو كورتوا بتسديدة بالعقب عند الدقيقة 53. واستمر تألقه حتى صافرة النهاية، إذ راوغ الحارس البلجيكي بمهارة عالية في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل، قبل أن يودع الكرة الشباك بسهولة واضحة.

وفقد لاعبو ريال مدريد أعصابهم مع تزايد ضغط سيلتا فيغو، فتلقّى الفريق ضربتين قاسيتين بعد طرد فران غارسيا وألفارو كاريراس إثر حصول كلّ منهما على بطاقتين صفراوين. وعبّر اللاعبون بوضوح عن غضبهم من قرارات الحكم، معتبرين أنّ طريقة إدارته للمباراة زادت توتّر الفريق وأفقدته التركيز في اللحظات الحاسمة.

وخسر ريال مدريد اثنين من أهم مدافعيه بطرد فران غارسيا وألفارو كاريراس، بينما تلقّى ضربة إضافية بعد اضطرار إيدر ميليتاو إلى مغادرة الميدان في الشوط الأول بسبب الإصابة. ويستعد الفريق لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في المباراة المقبلة وهو محروم من هذا الثلاثي، إضافة إلى غياب دين هودسون، المدافع المحوري الذي لم يشارك أصلاً أمام سيلتا فيغو بسبب الإصابة، ما يجعل خيارات الخط الخلفي محدودة بشكل غير مسبوق للمدرب في المرحلة الحرجة المقبلة.

تمريرة سحرية من إياغو أسباس تعطي التقدم لسلتا فيغو#الدوري_الإسباني#LaLiga pic.twitter.com/gcCBhEgNy2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 7, 2025

وتترك هذه الخسارة ثقلاً إضافياً على كاهل ريال مدريد، الذي يتأخر عن المتصدر برشلونة بأربع نقاط كاملة، ما يجعل أي تعثّر جديد أكثر كلفة في سباق اللقب. ويخوض الفريق المرحلة المقبلة مثقلاً بالغيابات ومحمّلاً بضغط ضرورة استعادة التوازن سريعاً قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس.