ريال مدريد يُهدد مشجعيه بالطرد... كاميرات مراقبة ضد التصفير

- نادي ريال مدريد يهدد مشجعيه بالطرد من ملعب سانتياغو برنابيو إذا قاموا بالتصفير ضد اللاعبين خلال مواجهة ليفانتي، في محاولة للحد من تأثير الألتراس في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها النادي. - تم توجيه تعليمات صارمة لرئيس رابطة المشجعين، حيث طُلب من المشجعين التعبير عن استيائهم خارج الملعب، مع وجود كاميرات لمراقبة الالتزام بالتعليمات. - تأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من الإخفاقات، بما في ذلك خسارة السوبر الإسباني وإقالة المدرب تشابي ألونسو، مما يعكس الأزمة العميقة التي يواجهها النادي.

نشر موقع راديو كادينا سير الإسباني تفاصيل مثيرة للجدل حول تهديد نادي ريال مدريد لمشجعيه بالطرد من ملعب سانتياغو برنابيو، خلال مواجهة ليفانتي ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك في إجراءات مشددة ضد كل من يُحاول التقليل من شأن اللاعبين في الفترة الصعبة التي يعيشها النادي حالياً.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرها موقع راديو كادينا سير الإسباني، السبت، فإن نادي ريال مدريد طلب من المشجعين الموجودين في القسم المخصص لألتراس النادي الملكي تجنب التصفير ضد لاعبي النادي في مواجهة ليفانتي، وحتى لو سُمع تصفير واستهجان ضد اللاعبين من أرجاء ملعب سانتياغو برنابيو خلال المواجهة، وذلك نظراً لتأثير مجموعات ألتراس الكبير.

وبحسب التفاصيل المنشورة أيضاً، فإن رئيس رابطة المشجعين في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، تبلّغ القرار الرسمي من الإدارة قبل مواجهة ليفانتي، وطُلب من المشجعين الذين يريدون التعبير عن غيظهم، الخروج من ملعب برنابيو والتعبير خارج المدرجات، وأي مشجع لا يريد الالتزام بهذه التعليمات، يُمكنه تسليم تذكرته الموسمية لتجنب أي عواقب مع إدارة النادي.

وسيكون هناك كاميرات مُوجَّهة نحو مدرج الألتراس من أجل مراقبة تصرفات المشجعين، وأي مشجع يخرق القوانين ويُصفّر على اللاعبين أو يُظهر رسالة (لافتة خاصة أو علم) غير مُرخصة للاستخدام، مُهدد بفقدان مقعده في الملعب، مع العلم أن حوالي 1800 مشجع يجلسون في المنطقة المخصصة للألتراس، ويدفعون حوالي 500 يورو سنوياً من أجل هذه المقاعد.

يُذكر أن هذه التعليمات تأتي في وقت يعيش فيه نادي ريال مدريد أزمة كبيرة، فبعد خسارة المباراة النهائية للسوبر الإسباني أمام برشلونة (3-2)، خرج النادي من بطولة كأس ملك إسبانيا أمام نادي ألباسيتي صاحب المركز الـ17 في دوري الدرجة الثانية في إسبانيا، الأمر الذي يُعد بمثابة زلزال كروي كبير للنادي الملكي، والذي سبقته إقالة المدرب الإسباني تشابي ألونسو من منصبه أيضاً.