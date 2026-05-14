ريال مدريد يُطلق رسمياً الانتخابات الرئاسية.. من ينافس بيريز؟

- أعلن نادي ريال مدريد عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث يتطلب من المرشحين أن يكونوا أعضاءً لأكثر من 20 عامًا وتقديم ضمانة مالية بقيمة 187 مليون يورو. - فلورنتينو بيريز، الرئيس الحالي، يعتزم الترشح مجددًا، بينما يدرس رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي المنافسة في الانتخابات. - في حال عدم وجود منافسين، سيحتفظ بيريز بمنصبه، كما حدث في الانتخابات السابقة، حيث شهدت فترته تحقيق النادي للعديد من الألقاب المحلية والدولية.

أطلق نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، إجراءاته الرسمية للانتخابات الرئاسية بشكل رسمي، وذلك بعد أن أعلن الرئيس، فلورنتينو بيريز (79 سنة)، قراره فتح باب الترشح تمهيداً لخوضه السباق مجدّداً، سعياً إلى مواصلة قيادة النادي الملكي خلال السنوات المقبلة.

وأوضح نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي، الخميس، فتح باب تقديم الترشيحات رسمياً والذي سيظل مفتوحاً لمدة عشرة أيام حتى تاريخ 23 مايو/أيار الحالي، ومشترط لوائح النادي أن يكون المترشح عضواً في النادي منذ أكثر من 20 عاماً، وأن يُقدّم ضمانة مالية بقيمة 187 مليون يورو (219 مليون دولار أميركي)، أي ما يُعادل 15 % من الميزانية السنوية للنادي، على أن تكون مدعومة بأصول شخصية.

وفي وقت أعلن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الحالي، فلورنتينو بيريز، الذي أعيد انتخابه بالتزكية في شهر يناير/كانون الثاني عام 2025، لولاية تمتد لأربع سنوات قادمة، خلال مؤتمر صحافي خاص قبل أيام أنه سيترشح مجدداً، أشارت وسائل إعلام إسبانية، إلى أن رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي، رئيس مجموعة "كوكس" العاملة في قطاعي المياه والطاقة، يدرس خوض السباق الانتخابي ليكون المنافس الأقوى في وجه بيريز.

وفي حال تقدم أكثر من مرشح في الانتخابات الرئاسية للنادي الملكي، سيُحدد نادي ريال مدريد الإسباني موعد إجراء الانتخابات ومكانه في الوقت المناسب، أما في حال لم يتقدم أي منافس للترشح، فسيحتفظ بيريز صاحب الـ79 سنة، بمنصبه، كما حدث في انتخابات سنوات 2013، 2017 و2021 و2025، وهي الفترة التي شهدت تحقيق النادي للكثير من الألقاب المحلية والقارية والعالمية.

يُذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني حقق مع الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز، لقب الليغا في سبعة مواسم (2001، 2003، 2012، 2017، 2020، 2022، 2024)، ولقب كأس ملك إسبانيا في سنوات (2011، 2014، 2023)، ولقب كأس السوبر الإسباني في سنوات (2001، 2003، 2012، 2017، 2020، 2022، 2024)، ولقب دوري أبطال أوروبا في سبع مناسبات (2002، 2014، 2016، 2017، 2018، 2022، 2024)، ولقب كأس السوبر الأوروبي في سنوات (2002، 2014، 2015، 2017، 2022، 2024)، ولقب مونديال الأندية في سنوات (2014، 2016، 2017، 2018، 2022).