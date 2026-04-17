ريال مدريد يُصعّد لهجته ضد برشلونة مجدداً بسبب قضية نيغريرا

- تصاعدت حدة التوتر بين ريال مدريد وبرشلونة بسبب قضية نيغريرا، حيث اتهم ريال مدريد غريمه بالفساد الرياضي بعد اتهامات بمدفوعات مشبوهة لنيغريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام السابق. - رغم إغلاق القضية سابقاً، إلا أنها أُعيد فتحها بعد اتهامات ريال مدريد، حيث أشار النادي إلى وجود أدلة دامغة تدعم استمرار التحقيقات في الفساد الرياضي المرتبط ببرشلونة. - برشلونة ينفي ارتكاب أي مخالفات، موضحاً أن المدفوعات كانت لتقارير استطلاعية عن الحكام، بينما يستمر الغموض حول القضية دون حل وشيك.

صعّد نادي ريال مدريد الإسباني لهجته مجدداً ضد نادي برشلونة غريمه في منافسات الليغا، وذلك على خلفية قضية نيغريرا التي ظهرت قبل ثلاث سنوات، رغم أن القضية أُغلقت خلال الأشهر الأخيرة، ولم تتحدث عنها الصحافة الرياضية العالمية خلال الفترة الماضية.

ووُجهت اتهامات لنادي برشلونة الإسباني بارتكاب جرائم عدة تتعلّق بمدفوعات دفعها النادي الكتالوني لنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام السابق، إنريكيز نيغريرا، ولا تزال القضية قيد النظر أمام القضاء حتى الآن، وهي الاتهامات التي دفعت نادي ريال مدريد لتوجيه تهمة الفساد الرياضي لنادي برشلونة، لتُفتح القضية مجدداً بعد أن هدأت لمدة أشهر طويلة.

وفي رسالة نشرها خافيير إسترادا فرنانديز عبر صحيفة آس الإسبانية، اتهم ريال مدريد غريمه برشلونة بتلك التهمة تحديداً، وجاء في الرسالة: "بالنظر إلى اللهجة العامة في تصريحات الحكام والحكام السابقين، كان هناك شعور بأن نظام مراقبة وتقييم أداء الحكام، الذي كان للسيد إنريكيز نيغريرا دور خاص فيه، كان تعسفياً ومنحرفاً، وأن ترقية الحكام ومسيرتهم المهنية كانت رهناً بإرادة المسؤولين في لجنة التحكيم الرياضي".

وأضاف النادي الملكي في الرسالة، التي أوردها موقع فوتبول إسبانيا الإلكتروني الجمعة: "بالتأكيد، فإن الأدلة الدامغة التي كانت موجودة بالفعل عند صدور الأمر بتاريخ 14 مارس/آذار 2024، بالإضافة لأدلة أخرى أُضيفت مع تقدم التحقيق، تبرر بشكلٍ كافٍ استمرار الإجراءات الحالية وفقاً لإجراءات التحقيق المختصرة، وتتيح لنا بلا شك إثبات استمرار سلوك الفساد الرياضي، ذي الجذور الإجرامية، والتي يتحمل مسؤوليتها جميع من خضعوا للتحقيق".

على مدار السنوات الثلاث الماضية، عمل برشلونة بقوة من أجل نفي ارتكابه أي انتهاكات تتعلق بالدفعات المالية التي دفعها لنيغريرا، وأوضح النادي أنه دفع مقابل تقارير استطلاعية عن الحكام، والتي استلمها كارليس نافال، مندوب النادي للمباريات، أما القضية نفسها، فاستمرت عامين، ولا يبدو التوصل إلى حل أمراً وشيكاً في هذه المرحلة، حيث لا يزال الغموض يكتنف القضية، لكن نادي ريال مدريد سيظل محورها، نظراً لنيته الظهور كطرف متضرر في القضية المرفوعة ضد نادي برشلونة.