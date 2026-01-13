ريال مدريد يُراهن على أربيلوا... نجاح زيدان أم كابوس سولاري؟

- ريال مدريد يمنح ألفارو أربيلوا فرصة تاريخية لقيادة الفريق الأول بعد إقالة تشابي ألونسو، في خطوة تهدف إلى تحقيق نتائج سريعة وناجعة، خاصة بعد خسارة كلاسيكو السوبر الإسباني أمام برشلونة. - تاريخ ريال مدريد يشهد تجارب مشابهة، حيث لجأ النادي إلى مدربين من الفريق الثاني مثل سانتياغو سولاري، الذي لم يحقق النجاح المطلوب، بينما كانت تجربة زين الدين زيدان ناجحة بتتويجه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية. - يبقى السؤال: هل سيستغل أربيلوا الفرصة مثل زيدان، أم سيواجه مصير سولاري، في ظل رغبة النادي في تعويض إخفاقات الموسم الماضي؟

منح ريال مدريد الإسباني فرصة تاريخية للمدرب ألفارو أربيلوا (42 عاماً)، لقيادة الفريق الأول خلفا لتشابي ألونسو الذي أقيل من مهامه، أمس الاثنين، بعد ساعات من خسارة كلاسيكو السوبر الإسباني بنتيجة (3ـ2) في السعودية أمام غريمه التاريخي نادي برشلونة، وبالتالي ستشهد مسيرة أربيلوا تطوراً مثيراً بما أنه سيقود النادي الملكي، الذي يملك في صفوفه عدداً كبيراً من النجوم.

ويحتفظ تاريخ فريق ريال مدريد بعديد التجارب التي لجأت خلالها إدارة النادي الملكي إلى مدرب الفريق الثاني، بعد إقالة المدرب الأول، بحثاً عن حل سريع وناجع وكذلك من أجل ربح الوقت، ذلك أنه من الصعب على الفريق الملكي التعاقد مع مدير فني من الصف الأول حالياً بما أن معظم الأسماء مرتبطة بعقود، وبعض الأسماء الأخرى ترفض تولي المهمة وسط الموسم.

ومن بين آخر التجارب المشابهة، منح ريال مدريد الفرصة إلى لاعبه السابق سانتياغو سولاري لقيادة الفريق في 13 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018، معوضاً المدرب، يولين لوبيتيغي، آنذاك، حيث دامت تجربته مع الفريق 118 يوماً فقط، وخلالها قاد الفريق في 32 مباراة بحصاد غير مشجع، حيث انتصر في 22 لقاء وخسر 8 مباريات وتعادل مرّتين. ولم تُقنع نتائجه إدارة النادي الملكي التي قرّرت إقالته ولم يكمل الموسم، حيث كان الفريق الملكي يطمح إلى نتائج أفضل من التي حصدها سولاري. وهذه التجربة لا تختلف عن حصاد خوان راموس لوبيز كارو الذي عوض البرازيلي فانديرلي لوكسمبورغو في عام 2005، ولكنه لم يستفد من الفرصة كثيراً.

وعليه فإن تجربة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان كانت ناجحة، حيث قاد الفريق في بداية عام 2016، معوضاً المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز، وهي تجربة تواصلت لمدة موسمين، بحصاد تاريخي بالنسبة إلى النادي الملكي تحت قيادة المدير الفني الفرنسي، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات توالياً، ليترك بصمة في تاريخ ريال مدريد، بما أنه المدرب الوحيد الذي حصد لقب المسابقة القارية في ثلاث مناسبات.

فهل سيكون مصير أربيلوا مشابهاً لمصير المدرب الأرجنتيني سولاري، وبالتالي يُهدر الفرصة التي مٌنحت له، أم يسير على خطى المدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان، الذي كتب التاريخ واستغل "هدية" إدارة النادي الملكي ليحقق نجاحات تاريخية مع النادي، إذ إن ريال مدريد يريد تعويض فشله في الموسم الماضي، وعجزه عن حصد الألقاب رغم قيمة النجوم في صفوفه.