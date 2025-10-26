ريال مدريد يُحرم من 3 أهداف أمام برشلونة.. والشريف يحسم الجدل

حسم ريال مدريد "كلاسيكو" الدوري الإسباني، اليوم الأحد، بالانتصار على غريمه التاريخي، نادي برشلونة، بنتيجة (2ـ1) في الأسبوع العاشر من منافسات "الليغا"، ليدعم مركزه الأول ويوسّع الفارق عن النادي الكتالوني إلى خمس نقاط، وقد شهدت المباراة جدلاً تحكيمياً، خاصة بعد قرارات الحكم، الذي لم يحتسب ثلاثة أهداف للنادي الملكي في المواجهة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لفريق ريال مدريد في بداية اللقاء، ثم تراجع عن ذلك، وعلّق خبير التحكيم في "العربي الجديد"، جمال الشريف، على القرار قائلاً: "في الدقيقة الثانية، وصلت الكرة إلى نجم الريال، فينيسيوس جونيور، الذي كان في موقف صحيح لا تسلل فيه، لوجود تغطية من لاعب برشلونة، أليخاندرو بالدي، الذي كان أقرب لخط مرماه من البرازيلي، الذي تقدم وحاول ركل الكرة، ولكن لامين يامال مدّ ساقه اليسرى باتجاه الكرة مبكراً للعب الكرة، فجاءت قدم فينيسيوس متأخرة، وركلت قدم يامال اليسرى من الخلف، وأعلن الحكم ركلة جزاء، فتم استدعاؤه من حجرة (الفار) لمشاهدة الحالة من جديد، وتبيّن له وجود مخالفة من فينيسيوس وليس يامال، ليعدل عن قراره".



وسجل مبابي هدفاً لصالح ريال مدريد، ولكن الحكم تراجع عن احتسابه، وقال الحكم المونديالي عن القرار: "في الدقيقة الـ 12، لعب التركي أردا غولر الكرة إلى مبابي، الذي سدد على الطائر محرزاً هدفاً، احتسبه الحكم، إلا أن تقنية (الفار) طلبت من الحكم التريث، للتثبت من صحة الهدف، وتبيّن أن مبابي كان في موقف تسلل، بما أنه كان أقرب لخط المرمى، من منافسه كوبارسي، بفارق بسيط بساقه اليمنى، وألغى الحكم الهدف واحتسب تسللاً، فكان قراره صحيحاً".



واحتج برشلونة على هدف ريال مدريد الثاني، وقال الشريف في تعليقه على الحالة: "ارتقى لاعب ريال مدريد، إيدير ميليتاو، وأعاد الكرة إلى زميله دين هويسين داخل منطقة الجزاء، الذي ارتقى في مكانه مستخدماً ذراعيه، إلا أن كوبارسي الموجود خلفه تحرك للمنافسة على الكرة، وكان هناك الساعد الأيسر لهويسين موجودا على كتف المنافس، ولكنه لم يقم بعملية دفع أو إعاقة لكوبارسي للقفز ولعب الكرة، ووصلت الكرة إلى الإنكليزي جود بيلنغهام، الذي سجل هدفاً للريال، وقرار الحكم كان صحيحاً باستمرار اللعب، والهدف كان شرعياً".

وألغى الحكم للمرة الثانية هدفاً لكيليان مبابي في الشوط الأول بداعي التسلل، واعتبر خبير التحكيم أن القرار كان سليماً، وأضاف: "في الدقيقة الـ 46، مرّر بيلنغهام الكرة إلى مبابي، الذي كان في موقف تسلل واضح خلف حارس المرمى، ومِن ثمّ يتقدم على آخر ثاني مدافع وهو بالدي، وكذلك حارس المرمى، ولهذا كان في موقف تسلل وتداخل في اللعب، وسجل هدفاً ألغاه الحكم المساعد لوجود تسلل واضح، والقرار كان سليماً".

وأعلن الحكم ركلة جزاء لفريق ريال مدريد، وقال عنها جمال الشريف: "في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، وصلت الكرة إلى بيلنغهام، وحاول المرور من لاعب برشلونة، إيريك غارسيا، الذي قام بعملية زحلقة، وتصدى للكرة بقدمه اليسرى ومنع مرورها، وعادت الكرة إلى بيلنغهام مجدداً، ولعبها بركبته حتى تتجاوز غارسيا الذي حرك يده من الأسفل إلى الأعلى، وقام بقطع الكرة ومنع مرورها، واتخذ الحكم قراراً باحتساب ركلة ركنية، ولكن تقنية (الفار) استدعت الحكم لتمنحه فرصة مشاهدة اللقطة من زوايا مختلفة، ليعود الحكم ويُلغي الركنية، ويعلن ركلة جزاء لوجود حركة إضافية قام بها غارسيا تجاه الكرة لإيقافها، فكان قرار الحكم النهائي باحتساب ركلة جزاء صحيحاً".

وطالب برشلونة بركلة جزاء في الوقت البديل، لوجود لمسة اليد، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وقال الشريف عن القرار: "في الدقيقة الـ 95، سدد كاسادو الكرة بيمناه باتجاه المرمى، وتحرك لاعب وسط الريال، الفرنسي أوريلين تشواميني، إلى اليسار قليلاً، وكانت يده وذراعه اليسرى ملاصقة للجسم، لتذهب الكرة وتصطدم بأعلى الذراع اليسرى لتشواميني، وهناك لمس للكرة باليد، ولكن اليد كانت في وضعية طبيعية ولم تجعل الجسم أكبر ولم يقم تشاوميني بأي حركة إضافية لمنع الكرة وإيقافها، ولهذا فإن قرار الحكم كان صحيحاً باستمرار اللعب، ولا توجد ركلة جزاء".

وارتكب لاعب برشلونة بيدري خطأ على لاعب ريال مدريد، إدواردو كامافينغا، ولكن الحكم لم ينذره، ما كان سيعني طرد بيدري، بما أنه أُنذر في الشوط الأول وقال الشريف عن الحالة: "قاد كامافينغا هجمة لصالح الريال، وتقدم لحدود منطقة الجزاء، وكان هناك خمسة لاعبين من برشلونة، وقام بيدري بمدّ ساقه من الخلف، لمحاولة الوصول إلى الكرة فلامس ساق منافسه التي كانت تتحرك لمتابعة الكرة، فحصل تلامس وتعثر لاعب ريال مدريد قرب منطقة الجزاء، الإنذار ليس مستحقاً في هذه الحالة، لعدم وجود هجمة واعدة، بوجود خمسة لاعبين يُحيطون بلاعب ريال مدريد، كما أن بيدري كانت لديه محاولة واضحة للعب الكرة، ولم يُحرك قدمه باتجاه منافسه ولكن حرّكها إلى الأمام ولكن تحرك كامافينغا كان سبب التصادم، ولا يوجد خطأ تكتيكي من قِبل لاعب النادي الكتالوني، ومِن ثمّ كان قرار الحكم صحيحاً بإعلان مخالفة دون إنذار اللاعب بيدري".