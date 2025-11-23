- عاد لاعبو ريال مدريد إلى التدريبات بعد التوقف الدولي، حيث انسحب بعضهم من مباريات المنتخبات، مما أثار الجدل حول ما إذا كانت هذه الانسحابات استراتيجية للحفاظ على جاهزيتهم. - أثارت انسحابات اللاعبين تساؤلات حول "الإصابات الدبلوماسية" لتجنب الإرهاق، مع تزايد شكاوى اللاعبين من طول الموسم وضغط المباريات. - يتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، معتمدًا على نجومه مثل مبابي وكورتوا، مما يعزز تفاؤل المشجعين.

عاد معظم لاعبي ريال مدريد الإسباني إلى أجواء تدريبات الفريق، وباتوا جاهزين لمواجهة فريق إلتشي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وجاء هذا بعد إعلان عدد من اللاعبين انسحابهم من مباريات منتخباتهم، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، وهو ما أعاد فتح باب النقاش حول ما إذا كان الأمر مجرد مصادفة أو استراتيجية مخططة من النادي الملكي، الذي يسعى للحفاظ على نجومه في ذروة الجاهزية قبل المباريات المهمة في "الليغا".

وذكر موقع راديو أر إم سي سبورت الفرنسي، أمس السبت، أن نادي ريال مدريد استعاد هذا الأسبوع العديد من لاعبيه المصابين، وفي مقدمتهم النجم الفرنسي، كيليان مبابي، الذي سجل ثنائية مع منتخب "الديوك" ضد أوكرانيا (4-0) في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 خلال التوقف الدولي، ثم انسحب من السفر إلى أذربيجان، وهو غياب أثار الكثير من الجدل، إلا أنه عاد للتدريبات يوم الجمعة الماضي، دون أي انزعاج ظاهر.

ويتعلق الأمر نفسه بمواطنه أوريلين تشواميني، الذي اضطر إلى الغياب عن مباريات فرنسا، بسبب إصابة عضلية، وكذلك إدواردو كامافينغا، الذي غادر معسكر "الديوك"، بسبب مشكلة في عضلة الفخذ الخلفية، ولكن الثلاثي الفرنسي في ريال مدريد مرشح للظهور ضد إلتشي، وينطبق ذلك أيضاً على فيديريكو فالفيردي ودين هويسن، اللذين تعافيا من مشاكلهما البدنية، التي أبعدتهما عن منتخبي الأوروغواي وإسبانيا، وأخيراً عاد تيبو كورتوا، الذي غاب عن معسكر بلجيكا، للتدريب بشكل طبيعي هذا الأسبوع، لتكتمل جاهزية الفريق الأبيض تقريباً.

وتواصل هذه الحالات الفردية إثارة الجدل في إسبانيا، إذ يتساءل المتابعون والمشجعون عن تكرار انسحابات لاعبي ريال مدريد من منتخباتهم، خلال فترات التوقف الدولي، وقال الصحافي في إذاعة أوندا ثيرو، ألبرتو بيريرو: "صحيح أن هذا التوقف الأخير كان مريباً بعض الشيء بالنسبة إلى ريال مدريد، لأنه شمل عدة لاعبين، لكن الأمر شبيه بما حدث مع لامين يامال أيضاً، الذي أثار الكثير من الجدل، أعتقد أن كيليان مبابي جنّب نفسه عشر ساعات من السفر إلى أذربيجان، بسبب انزعاجات طفيفة، يمكن تفهم ذلك، ويحدث مع الجميع، وقد أصبح أمراً متكرراً في الآونة الأخيرة".

ورأى البعض في فرنسا أن إعفاء مبابي من السفر إلى باكو بسبب انزعاج في الكاحل مجرد إصابة دبلوماسية، خصوصاً بعدما توجه مباشرة إلى دبي في رحلة للعب البادل، وفي بلجيكا أثار وضع كورتوا التساؤلات، بعدما خضع لفحوص طبية إثر شعوره بآلام في العضلة الضامة، قبل إعلان غيابه، ثم عبّر بعد عودته إلى إسبانيا عن دهشته من الضجة الإعلامية الكبيرة حول إصابته، ويضيف ألبرتو: "هذه الحالات أصبحت أكثر شيوعاً من المعتاد، منذ أربع أو خمس سنوات، لم نكن نشاهد مثل هذه الأمور، أعتقد أن الأمر مرتبط بشكاوى اللاعبين من طول الموسم وشعورهم الدائم بأنهم يلعبون على الحافة، لكنه بدأ يصبح مثيراً للفضول".

ويكمل بيريرو حديثه بالقول: "في كل توقف دولي تظهر فجأة سبعة انسحابات، ثم في أول مباراة بالدوري يكون الجميع بخير مجدداً، إنه أمر مفاجئ بعض الشيء، الفريق خرج من مباراتين دون تسجيل، وهو يعتمد تقريباً كل يوم على مبابي وكورتوا، ثم قبل توقف دولي يسافر فيه 11 لاعباً، يُعلن أن فالفيردي وكورتوا وتشواميني وكامافينغا ومبابي وآخرين لن يسافروا، وأنهم جميعاً سيلعبون يوم الأحد، الأمر يثير ضحك بعض مشجعي ريال مدريد بالتأكيد".

ويجدر بالذكر أن نادي ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، جمعتها تشكيلة المدرب تشابي ألونسو من خلال الفوز في عشر مباريات، والتعادل في لقاء واحد، والخسارة في مواجهة أخرى، لتبتعد بفارق ثلاث نقاط عن الغريم التقليدي برشلونة الوصيف، وخمس نقاط عن فياريال صاحب المركز الثالث.