ريال مدريد يُحدد موعد الانتخابات بين بيريز وريكيلمي

- حدد نادي ريال مدريد السابع من يونيو موعداً للانتخابات الرئاسية بين فلورنتينو بيريز وإنريكي ريكيلمي، مما يعيد أجواء التنافس الانتخابي للنادي بعد غياب طويل. - يواجه بيريز ضغوطاً متزايدة بعد موسم ثانٍ دون ألقاب كبرى، مما دفعه للدعوة لانتخابات مبكرة رغم إعادة انتخابه لولاية جديدة تمتد لأربع سنوات. - إنريكي ريكيلمي يظهر كمنافس حقيقي لبيريز، مدعوماً بطموحات إدارية جديدة، مما قد يؤثر على مستقبل الجهاز الفني وعودة المدرب جوزيه مورينيو.

حدّد نادي ريال مدريد السابع من يونيو/ حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية التي ستجمع بين الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز ورجل الأعمال الإسباني إنريكي ريكيلمي، في خطوة تُعيد أجواء التنافس الانتخابي إلى أروقة النادي الملكي للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

وأوضح النادي الإسباني أن عملية التصويت، التي صادقت عليها اللجنة الانتخابية، ستقام في "سيوداد ريال مدريد" بمدينة فالدبيباس، مع إتاحة التصويت أيضاً عبر المراسلة لما يقارب 100 ألف عضو يملكون حق الاقتراع.

ويخوض بيريز الانتخابات وسط ضغوط متزايدة بعد موسمٍ ثانٍ توالياً من دون ألقاب كبرى، بعدما اكتفى ريال مدريد بإنهاء الدوري الإسباني في المركز الثاني، إلى جانب خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني، وهي نتائج دفعت رئيس النادي إلى الدعوة لانتخابات مبكرة رغم إعادة انتخابه مطلع عام 2025 لولاية جديدة تمتد لأربع سنوات.

ويُعد بيريز، البالغ 79 عاماً، إحدى أبرز الشخصيات في تاريخ ريال مدريد الحديث، بعدما قاد النادي خلال فترتين مختلفتين منذ عام 2000، وارتبط اسمه بحقبة "الغلاكتيكوس" والتعاقد مع أبرز نجوم العالم، إضافة إلى إشرافه على مشاريع اقتصادية ورياضية ضخمة، أبرزها تحديث ملعب "سانتياغو برنابيو".

في المقابل، يظهر إنريكي ريكيلمي كأول منافس حقيقي لبيريز منذ سنوات، إذ يدخل رجل الأعمال البالغ 37 عاماً السباق الرئاسي مدعوماً بطموحات إدارية جديدة، مستنداً إلى نجاحه في رئاسة مجموعة "كوكس" المتخصصة في مجالي المياه والطاقة، في محاولة لإحداث تغيير داخل النادي بعد الانتقادات الجماهيرية التي تصاعدت عقب تراجع النتائج.

ومن شأن هذه الانتخابات أن تؤثر أيضاً على مستقبل الجهاز الفني، إذ تشير تقارير إسبانية إلى أن عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد قد تتأجل إلى حين اتضاح هوية الرئيس المقبل، خصوصاً أنه يُعد المرشح الأبرز لخلافة ألفارو أربيلوا في المرحلة المقبلة.