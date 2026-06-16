ريال مدريد يُحافظ على نجم خط دفاعه حتى 2027

- أعلن نادي ريال مدريد عن تجديد عقد المدافع الألماني أنطونيو روديغر حتى 30 يونيو 2027، ليواصل مسيرته مع الفريق تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، في محاولة لاستعادة الألقاب بعد موسمين دون تتويج. - شارك روديغر في 26 مباراة خلال موسم 2025-2026، مسجلاً هدفاً واحداً، رغم معاناته من الإصابات في الموسم السابق، حيث لعب 55 مباراة في جميع المسابقات. - تعاقد ريال مدريد مع المدافعين إبراهيما كوناتي ومارك كوكوريا لتعزيز خط الدفاع، بهدف تحسين أداء الفريق بعد موسمين مخيبين للآمال.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تجديد عقد نجم خط دفاعه الألماني، أنطونيو روديغر (33 سنة)، وبالتالي استمراره في تشكيلة النادي الملكي مع المدرب البرتغالي العائد، جوزيه مورينيو، في محاولة لإعادة الفريق إلى السكة الصحيحة والتتويج بالألقاب المحلية والأوروبية والعودة بعد موسمين متتاليين من دون ألقاب.

وكشف النادي الملكي في بيان رسمي، الثلاثاء، عن تجديد عقد نجمه روديغر وذكر فيه: "اتفق ريال مدريد مع أنطونيو روديغر على تمديد العقد، والذي سيقضي استمراره مع النادي الملكي حتى تاريخ 30 يونيو/حزيران عام 2027"، ليضمن مدافع منتخب ألمانيا الذي يُشارك في بطولة كأس العالم 2026، استمراره في تشكيلة وصيف الليغا لموسم إضافي.

بعيدا عن الملاعب روديغر يصفع نجم ريال مدريد في التدريبات.. هذه تفاصيل القصة

وخاض روديغر مع نادي ريال مدريد الإسباني 26 مباراة في موسم 2025-2026، وسجل هدفاً واحداً فقط، إذ خاض 18 مباراة في الدوري الإسباني وسبع مباريات في دوري أبطال أوروبا ومباراة في السوبر الإسباني، بينما لم يلعب أي مباراة في بطولة كأس ملك إسبانيا، وهو الذي عانى من إصابات كثيرة في الموسم الماضي، إذ لعب المدافع الألماني في موسم 2024-2025، 55 مباراة مع النادي الملكي في جميع المسابقات المحلية والأوروبية.

ومن المتوقع أن يكون روديغر إحدى ركائز خط دفاع المدرب البرتغالي في الموسم الجديد، إلى جانب الصفقات الجديدة في خط الدفاع، بعدما تعاقد النادي الملكي مع الفرنسي، إبراهيما كوناتي، والإسباني، مارك كوكوريا، في صفقات طلبها الرئيس، فلورنتينو بيريز، من أجل محو خيبة الأمل التي عاشها الفريق في آخر موسمين بالخروج بصفر ألقاب.