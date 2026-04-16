ريال مدريد يودّع "الجدار" سانتاماريا بدقيقة صمتٍ أثارت استياء مبابي

- ودّع ريال مدريد لاعبه السابق خوسيه إميليو سانتاماريا، الذي توفي عن عمر 96 عاماً، خلال مباراة ضد بايرن ميونخ، حيث وقف اللاعبون دقيقة صمت، لكن بعض مشجعي بايرن لم يلتزموا، مما أثار استياء كيليان مبابي. - وُلد سانتاماريا في مونتيفيديو، وانتقل إلى ريال مدريد عام 1957، حيث حقق نجاحات كبيرة، منها الفوز بدوري الأبطال ثلاث مرات، ولقب "الجدار" لأدائه الدفاعي المميز. - مثّل سانتاماريا منتخبي أوروغواي وإسبانيا، وشارك في كأس العالم، كما درب المنتخب الإسباني في مونديال 1982.

ودّع نادي ريال مدريد الإسباني لاعبه السابق خوسيه إميليو سانتاماريا، الذي فارق الحياة اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 96 عاماً، وذلك بعدما وقف لاعبو النادي الملكي دقيقة صمت خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني على أرض الأخير في ملعب "أليانز أرينا" بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت في الوقت عينه خروج "الميرنغي" بعد الخسارة 4-6 بمجموع المواجهتين.

وعرفت دقيقة الصمت لحظة مثيرة للجدل تسببت في استياء وغضب النجم الفرنسي كيليان مبابي، بعدما تورط بعض مشجعي بايرن ميونخ بحادثة مسيئة عبر عدم التزامهم بالسكوت كبقية الحاضرين في ملعب "أليانز أرينا"، مما دفع مهاجم النادي الملكي لإظهار عدم رضاه على الملأ أمام عدسات الكاميرات.

ووُلد سانتاماريا في عاصمة أوروغواي، مونتيفيديو عام 1929، لأبوين إسبانيين، ولعب لنادي ناسيونال دي فوتبول المحلي، وفاز بخمس بطولات في الدوري خلال مسيرته، لينتقل حين بلغ الـ28 عاماً إلى القارة الأوروبية العجوز، عندما انضم عام 1957 إلى نادي ريال مدريد حيث بقي حتى نهاية مسيرته الكروية هناك.

شارك سانتاماريا في 34 مباراة بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في موسمه الأول (1957-1958)، وفاز بالبطولتين، وأضاف إلى رصيده عشرة ألقاب كبرى أخرى في السنوات اللاحقة، بينها الأبطال تحديداً في 1959 و1960 و1966، وهو الموسم الذي شهد اعتزاله بعدما لُقب هناك في ملعب سانتياغو برنابيو باسم "الجدار" لأدائه الدفاعي الثابت.

ودافع سانتاماريا عن ألوان منتخب أوروغواي، وخاض غمار كأس العالم، حيث ساهم في احتلال المركز الرابع في سويسرا، ليختار بعدها تمثيل إسبانيا، إذ كان هذا الأمر جائزاً في الماضي بعكس ما هو عليه اليوم، مع العلم أنّه أشرف لاحقاً على تدريب "لاروخا" وحضر بصحبته في مونديال 1982.