ريال مدريد يودع كأس الملك بهزيمة على يد فريق من الدرجة الثانية

- تعرض ريال مدريد لهزيمة مفاجئة أمام ألباسيتي بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، مما يعقد مهمة المدرب الجديد ألفارو أربيلوا بعد إقالة تشابي ألونسو. - ألباسيتي، الذي يحتل المركز 17 في دوري الدرجة الثانية، استغل الأخطاء الدفاعية لريال مدريد واعتمد على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة لتحقيق الفوز. - شهدت المباراة هتافات عنصرية ضد مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الفريق الملكي في الموسم الحالي.

تجرع ريال مدريد مرارة الهزيمة أمام ألباسيتي ( يحتل المركز 17 في دوري أندية الدرجة الثانية)، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء الأربعاء، في المواجهة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس ملك إسبانيا، ليفشل المدرب ألفارو أربيلوا في أول اختبار مع الفريق الملكي، عقب إقالة المدير الفني تشابي ألونسو.

ورغم أن النجم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني، لكن نادي ألباسيتي استطاع التعامل بشكل جيد مع مجريات الشوط الثاني، بعدما تراجع إلى مناطقه الدفاعية، واعتمد على الهجمات المرتدة السريعة، والكرات الثابتة، بالإضافة إلى الأخطاء الكبرى، التي وقع فيها مدافعو فريق ريال مدريد.

وتعرض مدرب نادي ريال مدريد الجديد، ألفارو أربيلوا، للصدمة الكبرى، بعدما تمكن بيتانكور من تسجيل الهدف القاتل لصالح فريقه ألباسيتي في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع من عمر الشوط الثاني، ليتجرع الفريق الملكي مرارة الهزيمة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويودع بطولة كأس ملك إسبانيا من دور الـ16، ويعقد مهمة المدير الفني، الذي خلف تشابي ألونسو في منصبه.

ويُشكل انتصار ألباسيتي على ريال مدريد حدثاً كبيراً في بطولة كأس ملك إسبانيا، لأن الفريق القادم من دوري الدرجة الثانية يُعاني كثيراً، ولا يعيش أفضل نتائجه في الموسم الحالي، الذي يحتل فيه المركز 17 بجدول الترتيب، ما يكشف حجم المشاكل التي يمر بها الفريق الملكي، الذي قامت إدارته بإقالة المدير الفني، تشابي ألونسو، عقب خسارة بطولة السوبر على يد غريمه التاريخي برشلونة.

من جهتها، كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن مهاجم نادي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، تعرض لهتافات عنصرية من قبل عدد من أنصار نادي ألباسيتي، الذين أطلقوا في أحد المقاهي القريبة من الملعب هتافات ضد صاحب الـ25 عاماً، ووصفوه بـ"القرد".