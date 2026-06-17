ريال مدريد يوجه رسالة قوية لـ"يويفا"... ملف نيغريرا يعود إلى الواجهة

- أصدر ريال مدريد بياناً رسمياً يعلن تقديم مذكرة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن "قضية نيغريرا"، مشيراً إلى وجود أدلة على مدفوعات غير شفافة من برشلونة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق، مما يهدد نزاهة المنافسات. - أكد النادي الملكي أن هذه الأحداث تشكل خطراً على تكافؤ المنافسات والحياد، مطالباً الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات تأديبية فورية لضمان نزاهة وشفافية المسابقات. - شدد ريال مدريد على التزامه بالدفاع عن القيم الرياضية، مؤكداً استمراره في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال.

أصدر نادي ريال مدريد بياناً رسمياً، اليوم الأربعاء، أعلن فيه أنه تقدّم بمذكرة رسمية إلى لجان الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حول ما يُعرف بـ "قضية نيغريرا". وبحسب بيان الريال، فقد أبلغ النادي الملكي، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بوجود أدلة ذات صلة تُعزز بشكل قاطع المؤشرات المعروفة مُسبقاً بشأن وجود مدفوعات استمرت لفترة طويلة وكانت غير شفافة، تفتقر إلى أي مُبرر قابل للتحقق، قام بها نادي برشلونة إلى نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، عبر كيانات مؤسسية مختلفة.

وأكد ريال مدريد أن هذه الأحداث، من منظور قانون الانضباط الرياضي، تُشكل خطراً جسيماً على نزاهة المنافسات، إذ تُظهر وجود بنية نفوذ غير مبرر على هيئة التحكيم، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للتكافؤ التنافسي، والحياد، والنزاهة، وعدم القدرة على التنبؤ بنتائج المباريات. وفي هذا السياق، حثّ ريال مدريد على استئناف الإجراءات التأديبية التي بدأها الاتحاد الأوروبي "يويفا" فوراً، معتبراً أن استمرار هذا الوضع غير مقبول، كونه يُقوّض مصداقية كرة القدم ومؤسساتها وقادتها بشكل خطير، لذا طالب ريال مدريد بردٍّ حازم ونموذجي وفوري في المجال الرياضي، بغض النظر عن نتيجة الإجراءات القانونية الجارية.

وأضاف بيان النادي "يطلب نادينا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في إطار صلاحياته المستقلة، اتخاذ التدابير التأديبية والإصلاحية المناسبة لضمان نزاهة وشفافية وحسن سير المسابقات. وفي هذا الصدد، سيواصل ريال مدريد، بصفته مدعياً خاصاً في الدعوى الجنائية الجارية، اتخاذ الإجراءات اللازمة في كل مرحلة من مراحلها، كما فعل منذ البداية".

وختم ريال مدريد البيان بقوله "من جديد، نؤكد التزامنا بالدفاع عن القيم الأساسية للرياضة، وسنواصل اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان عدم إفلات مرتكبي مثل هذه الأفعال من العقاب". ويدور التحقيق في قضية نيغريرا، حول مدفوعات مالية قام بها نادي برشلونة الإسباني على مدى سنوات لشركة يملكها خوسيه نيغريرا، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.