ريال مدريد يواجه صعوبات في التعاقد مع الفرنسي كوناتي

يواجه ريال مدريد الإسباني صعوبات في التعاقد مع مدافع نادي ليفربول الإنكليزي، الفرنسي إبراهيما كوناتي (26 عاماً)، وقد اقترب اللاعب من حسم قراره بشأنه مستقبله الرياضي. فبعد مفاوضات معقدة استمرت لعدة أشهر، بات المدافع الفرنسي قريباً من تمديد عقده مع "الريدز"، رغم اهتمام العديد من الأندية الأوروبية به، وعلى رأسها ريال مدريد، الذي حاول إقناع اللاعب بالرحيل بنهاية الموسم الحالي ودعم صفوف الفريق.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الخميس، أن اللاعب الدولي الفرنسي يحرص على حسم قراره قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، ويولي أهمية قصوى للاستمرار ضمن مشروع رياضي طموح، حيث فرض نفسه لاعباً أساسياً في خط الدفاع إلى جانب الهولندي فيرجيل فان دايك. إلا أن المفاوضات، التي بدأت في أواخر عام 2024، تعثرت لعدة أسباب. أولها رفض العرض الأول الذي اعتبر غير كافٍ من قبل اللاعب والمقربين منه، والسبب الثاني هو الاضطراب الذي شهده النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقد عقد ليفربول العديد من الصفقات. كما واجه اللاعب مشاكل خارج الملعب أثرت على مستواه وتركيزه، ولهذا توقفت المفاوضات لفترة طويلة.

والآن، بعد عودة المفاوضات بشكل فعلي، تركز النقاشات بشكل خاص على مدة العقد الجديد، مع توقعات بأن يمتد العقد إلى عام 2030 أو 2031. وفي ظل إعادة بناء الفريق ومع الإعلان عن وصول تعزيزات مهمة، يسعى ليفربول لتأمين أحد قادة خط دفاعه، بينما يرغب كوناتي في حسم قراره ليكون مركزاً أساساً على المشاركة في كأس العالم. وكان ريال مدريد حريصاً على التعاقد مع المدافع الفرنسي، بما أنه يقدم مستويات جيدة مع فريقه، إضافة إلى أن النادي الإسباني لن يكون مُجبراً على دفع رسوم الانتقالات، وقد نجح خلال المواسم الأخيرة في ضمّ لاعبين في صفقات انتقال حرّ وفرت على النادي مبالغ كبيرة.