- يواجه ريال مدريد تحديًا كبيرًا أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يتفوق تاريخيًا في المواجهات المباشرة بـ13 انتصارًا مقابل 11 للبافاري، وحقق الفوز في آخر أربع مواجهات ثنائية. - يُظهر ريال مدريد تفوقًا ملحوظًا ضد الفرق الألمانية، حيث فاز في آخر تسع مواجهات ثنائية أوروبية ضدها، بينما يعاني بايرن ميونخ أمام الفرق الإسبانية بخسارته سبعًا من آخر ثماني مواجهات. - يستعد سبورتينغ لشبونة لمواجهة أرسنال، حيث يتفوق "المدفعجية" بفوزين وثلاثة تعادلات، ويسعى سبورتينغ لكسر سلسلة الهزائم البرتغالية في ربع النهائي منذ 2003-2004.

سيكون ريال مدريد الإسباني أمام اختبار صعب خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء (الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في لقاء يعتبر واحداً من كلاسيكيات البطولة الأوروبية.

وتاريخياً، لم يلتقِ فريقان في مسابقات الاتحاد الأوروبي أكثر من ريال مدريد وبايرن ميونخ، إذ تواجه الفريقان 28 مرة جميعها في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا. ويتفوق "الملكي" في المواجهات المباشرة بـ13 انتصاراً مقابل 11 للبافاري، بالإضافة إلى أربع مباريات انتهت بالتعادل. وبحسب موقع الاتحاد الأوروبي "يويفا"، يخوض ريال مدريد ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الـ41 في تاريخه، وهو رقم قياسي، بينما يأتي بايرن في المركز الثاني بعد وصوله إلى هذه المرحلة 36 مرة. لكن منذ عصر دوري الأبطال الحديث، يتفوق بايرن بعدد المشاركات في ربع النهائي بـ24 مرة مقابل 22 للريال.

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، فاز الفريق الأبيض في آخر أربع مواجهات ثنائية مع بايرن، كان آخرها الفوز بمجموع 4-3 في نصف نهائي دوري الأبطال موسم 2023-2024. كما انتصر الفريق الإسباني في جميع مواجهات ربع النهائي السابقة بين الفريقين (1987-1988 و2001-2020 و2016-2017). ويظل ريال مدريد بلا هزيمة في آخر تسع مباريات أوروبية ضد بايرن (7 انتصارات وتعادلان)، بما في ذلك آخر ثماني مواجهات على أرضه (7 انتصارات وتعادل واحد).

ويُظهر ريال مدريد تفوقاً خاصاً ضد الفرق الألمانية، إذ فاز في آخر تسع مواجهات ثنائية أوروبية ضدها، بما في ذلك جميع المباريات السابقة في ربع نهائي الأبطال. وخسر ريال مدريد مباراة واحدة فقط من آخر 25 مباراة أوروبية على أرضه أمام فرق ألمانية (19 انتصاراً و5 تعادلات). بالإضافة إلى ذلك، سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور 13 من آخر 15 هدفاً له في دوري الأبطال خلال الشوط الثاني، ما يعكس تأثيره الكبير بعد الاستراحة.

ويعاني بايرن ميونخ أمام الفرق الإسبانية، إذ خسر سبعاً من آخر ثماني مواجهات ثنائية أوروبية ضدها، وأربعاً من آخر خمس مباريات له في ربع نهائي الأبطال. ومع ذلك، خسر الفريق الألماني مباراة واحدة فقط من آخر ثماني مواجهات خارج أرضه في دوري الأبطال (6 انتصارات وتعادل واحد)، كما يبرز الإنكليزي هاري كين بوصفه أحد أخطر الأسلحة، بعدما سجل 14 هدفاً في آخر 13 مباراة له في دوري الأبطال، ونجح في تسجيل هدف في مباراة الذهاب خارج أرضه في ربع نهائي الأبطال خلال الموسمَين الماضيَين، أمام أرسنال الإنكليزي في 2023-2023 وإنتر ميلانو الإيطالي في 2024-2025.

وفي لقاء آخر بالتوقيت ذاته، يستعد فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي لاستقبال أرسنال الإنكليزي. ويتفوق "المدفعجية" في المواجهات المباشرة أمام سبورتينغ في مسابقات الاتحاد الأوروبي، إذ فاز في مباراتين مقابل ثلاثة تعادلات، وكان آخر انتصار له بنتيجة 5-1 في البرتغال خلال الجولة الخامسة من أبطال أوروبا موسم 2024-2025. ومع ذلك، اللقاء الثنائي الوحيد بين الفريقين في أوروبا شهد تأهل سبورتينغ لشبونة عبر ركلات الترجيح في دور الـ16 من الدوري الأوروبي موسم 2022-2023 بعد مباراتين تعادلا فيهما.

وتشير الإحصائيات إلى تفوق الأندية الإنكليزية على البرتغالية في آخر عشر مواجهات ثنائية بدوري الأبطال، وكذلك في آخر تسع مواجهات لفرق إنكليزية في ربع النهائي. بينما حقق سبورتينغ فوزين فقط من آخر 13 مباراة له أمام فرق إنكليزية في المسابقات الأوروبية (5 تعادلات و6 هزائم). ويطمح سبورتينغ لأن يصبح أول نادٍ برتغالي يحقق الفوز في مباراة ثنائية لربع نهائي الأبطال منذ بورتو موسم 2003-2004، إذ خسرت الأندية البرتغالية تسع مواجهات متتالية في ربع النهائي منذ ذلك الحين. ويعتمد الفريق البرتغالي على لويس سواريز، الذي سجل 4 أهداف في آخر ثلاث مباريات على ملعب سبورتينغ في دوري الأبطال.