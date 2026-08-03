ريال مدريد يهيمن على الميركاتو... صفقات ضخمة ونجوم على أبواب الرحيل

- ريال مدريد يبرز في الميركاتو الصيفي بصفقات قوية، حيث ضمّ إبراهيما كوناتي وبرناردو سيلفا ومارك كوريلا، ويستهدف رودري ويان ديوماندي لتعزيز الفريق تحت قيادة جوزيه مورينيو. - النادي الملكي يشعل سوق الانتقالات بخططه للتخلي عن بعض اللاعبين، مثل فيكتور فادييبينياس وإبراهيم دياز، وسط اهتمام من أندية كبرى، بينما يسعى ألفارو أربيلوا لجذب مواهب الفريق إلى فولهام. - تمديد عقد فينيسيوس يضع ريال مدريد في موقف صعب، مع اهتمام أرسنال بالتعاقد معه، مما يفرض على النادي الملكي تلبية مطالبه المالية.

يُعتبر ريال مدريد الإسباني، الفريق الأكثر تأثيراً في الميركاتو الصيفي، بعد أن كان من بين أوائل الأندية الكبرى التي نجحت في عقد صفقات مهمة، إذ ضمّت إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز عدداً من الأسماء البارزة مثل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي في صفقة انتقال حرّ، كما هو حال لاعب الوسط البرتغالي، برناردو سيلفا. وضم النادي الملكي، بطل العالم مع إسبانيا، مارك كوريلا، القادم من نادي تشلسي الإنكليزي، ودعم الفريق صفوفه بالمدافع الهولندي دينزل دومفريس من إنتر ميلان، كما أشعل النادي الملكي بداية الميركاتو بخبر العرض الذي قدمه إلى جاره أتلتيكو مدريد، للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

ومن المنتظر أنّ يحسم الريال صفقات إضافية مثل الإسباني رودري، الذي يبدو هدفاً قوياً للفريق، إذ يعتزم ضم نجم مانشستر سيتي إلى صفوفه متغلباً على أندية أخرى كانت تطمح للحصول على توقيع قائد بطل العالم 2026، كما أنه الأقرب للتعاقد مع لاعب ساحل العاج، يان ديوماندي من فريق لايبزيغ الألماني، وبالتالي فإن الفريق ضمن خدمات أفضل اللاعبين، مهدياً مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو نجوماً قادرين على قيادة الفريق إلى التألق في الموسم الجديد.

ريال مدريد يفتح أبواب الرحيل

ولم يقتصر تأثر ريال مدريد في الميركاتو الصيفي على النجوم الذين ضمّهم إلى صفوفه، بل إنّ الفريق يُشعل سوق الانتقالات بالأسماء التي ينوي التخلي عنها في مختلف الخطوط، ذلك أن نجاح نيكو باز مع فريق كومو الإيطالي، جعل العديد من الأندية تراقب مواهب الفريق، مثل نادي فيورنتينا الذي توصل إلى اتفاق للحصول على توقيع المدافع فيكتور فادييبينياس، كما يطمح ميلان الإيطالي في الحصول على موافقة النادي الملكي، لضم اللاعب المغربي إبراهيم دياز، فيما ويأمل بنفيكا البرتغالي وريفر بلايت الأرجنتيني في الحصول على توقيع لاعب الوسط الأرجنتيني فرانكو ماستنتونو، أما المهاجم غونزالو غارسيا فبات هدفاً لعديد الفرق بصفقة قبل تبلغ قيمتها 70 مليون يورو ومن المفترض أن يمضي لنادي فولهام الإنكليزي، إذ يُحاول مدرب ريال مدريد السابق ألفارو أربيلوا، اصطحاب عدد كبير من مواهب الفريق معه في تجربته الجديدة مع فريق فولهام، كما أن الفرنسي إدواردو كامافينغا يُثير تنافساً بين عديد الأندية التي تدرس خيار التعاقد معه، بما أن المدرب البرتغالي لا يبدو متحمساً لاستمراره مع الفريق، وفي حال تأكد ذلك، فقد نُشاهد نجم الوسط الفرنسي في فريق جديد مشعلاً تنافساً بين الأندية التي تطمح إلى الحصول على توقيعه.

ولا يقتصر تأثير ريال مدريد في الميركاتو على صفقات انتداب النجوم أو تسريح اللاعبين، بل يشمل أيضاً ملف تمديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس، بعدما انتشرت أخبار قوية تؤكد أن نادي أرسنال الإنكليزي يرغب في التعاقد معه، وبالتالي وضع ريال مدريد في موقف صعب، حتى يستجيب لطلبات نجمه مالياً، بما أن النادي الملكي واجه صعوبات لإقناع الجناح البرازيلي بتمديد العقد ولم يوفق في ذلك إلى حدّ الآن.