ريال مدريد ينقاد لهزيمة صادمة في برنابيو أمام جماهيره

انقاد ريال مدريد لخسارة مثيرة على أرضه أمام نظيره مانشستر سيتي في الجولة السادسة من مسابقة الدوري في دور مجموعات أبطال أوروبا لكرة القدم، حين سقط على أرضه وبين جماهيره في ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية بنتيجة 1-2، لتستمرّ معاناة فريق المدرب تشابي ألونسو، الذي ازدادت الضغوط عليه بشكلٍ كبير، وسط حديث متزايد عن إمكانية إقالته بسبب تردي النتائج، وحتى عدم القدرة على السيطرة في غرف الملابس.

واستهل ريال مدريد المباراة بقوة حين افتتح البرازيلي رودريغو باب التسجيل في الدقيقة الـ28 بعد تمريرة من الإنكليزي جود بيلنغهام، لكن الأمور لم تسرّ كما تمنت جماهير البرنابيو، إذ اهتزت شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عند الدقيقة الـ35، عبر الشاب الإنكليزي نيكو أوريلي، بعد تمريرة من الكرواتي غفارديول، قبل أن يضيف النرويجي إرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة الـ43 من علامة الجزاء.

وجاءت المباراة متقاربة من ناحية الاستحواذ على الكرة، بعدما وصلت نسبة ريال مدريد إلى 52%، في حين تبادل الفريقان الهجمات والفرص الخطيرة على المرمى، لكن الهفوات الدفاعية كانت السبب الأكبر في سقوط الميرنغي على أرضه، ليتراجع الفريق إلى المركز السابع من أصل 36 برصيد 12 نقطة، في حين ارتقى السيتي مع بيب غوارديولا إلى المرتبة الرابعة برصيد 13 نقطة.

ويتصدر نادي أرسنال الترتيب بـ18 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة حتى اللحظة بستة انتصارات، ويليه بايرن ميونخ بـ15 نقطة، بعدما جاءت هزيمته الوحيدة أمام الغانرز، في حين يأتي باريس سان جيرمان المتوج باللقب الموسم الماضي ثالثاً بـ13 نقطة على غرار السيتي وأتالانتا الإيطالي، ثم إنتر المتعثّر في آخر جولتين سادساً بـ12 على غرار الريال، وأتلتيكو مدريد الثامن.