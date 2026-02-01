ريال مدريد ينجو من التعادل بقرارٍ تحكيمي لمصلحة دياز... الشريف يوضح

- انتصر ريال مدريد على رايو فايكانو 2-1 في الدوري الإسباني بفضل هدفي فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة. - أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء بعد عرقلة إبراهيم دياز من قبل مدافع رايو فايكانو، روبين ميندي. - بهذا الفوز، عزز ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد رايو فايكانو عند 22 نقطة في المركز السابع عشر.

انتصر نادي ريال مدريد بهدفين لواحد على نظيره رايو فايكانو في الأسبوع الثاني والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب سانتياغو برنابيو، وذلك بفضل هدفَين سجلهما النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي من علامة الجزاء في آخر أنفاس المواجهة، بعد عرقلة تعرّض لها المغربي إبراهيم دياز، فهل كان قرار الحكم إيسيدرو دياز دي ميرا إسكوديروس صحيحاً؟

وقال الخبير التحكيمي في "العربي الجديد" جمال الشريف حول اللقطة اليوم الأحد: "خلال مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو، في الدقيقة 98، شنّ فريق ريال مدريد هجمة وصلت خلالها الكرة إلى كيليان مبابي، الذي مررها باتجاه إبراهيم دياز الموجود على حدود قوس منطقة جزاء رايو فايكانو. استقبل إبراهيم دياز الكرة بقدمه اليسرى وظهره إلى المرمى، ثم استدار بعدما مرر الكرة لنفسه إلى داخل منطقة الجزاء وحاول متابعتها، إلا أن مدافع رايو فايكانو، روبين ميندي، حاول إبعاد الكرة، إذ وضع قدمه اليسرى كقدم ارتكاز، والتي لمست الكرة برأس قدمه وتحرّكت قليلاً، ثم حاول مجدداً إبعادها وركلها بقدمه اليمنى، فتحركت الساق والقدم اليمنى في الهواء لتصيب الساق صدر لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز، فيما واصلت قدمه اليمنى حركتها لتصطدم باليد اليسرى لإبراهيم دياز.

وختم الحكم المونديالي السابق: "كان الحكم قريباً من اللقطة، فأطلق صفارته معلناً عن ركلة جزاء، لوجود حالة ركل من مدافع رايو فايكانو. وبناءً على ذلك، كان قرار الحكم صحيحاً، لوجود عملية ركل بإهمال من اللاعب المدافع، لتحتسب ركلة جزاء سليمة". بهذا الفوز، عزز الريال رصيده بثلاث نقاط ثمينة ليصبح في جعبته إجمالاً 54 نقطة في وصافة جدول الليغا بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة المتصدر ولديه 55 نقطة، بينما تجمّد رصيد رايو فاييكانو عند 22 نقطة ليقبع بها في المركز الـ17 بفارق نقطة أيضاً لكن عن دوامة الهبوط.