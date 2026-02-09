- حسم ريال مدريد مواجهته ضد فالنسيا بنتيجة 2-0 في الدوري الإسباني، رغم غياب لاعبين مؤثرين مثل فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو بسبب الإصابات والإيقاف، مما وضع الفريق أمام تحدٍ صعب. - تألق ألفارو كاريراس بتسجيله هدفاً مميزاً، ليكسر عقدته ويمنح فريقه التقدم، بينما أضاف كيليان مبابي الهدف الثاني، ليعزز صدارته في قائمة هدافي الليغا برصيد 23 هدفاً. - بفضل هذا الفوز، يظل ريال مدريد على بُعد نقطة واحدة من برشلونة في سباق الصدارة، مع استمرار تألق مبابي الذي ساهم في 36 هدفاً في آخر 27 مباراة.

حسم ريال مدريد مواجهته أمام فالنسيا، مساء الأحد، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني، في لقاء دخله الفريق الملكي وهو يعاني من غيابات مؤثرة على مستوى التشكيلة. وشهدت قمة ملعب "ميستايا"، غياب كل من إيدير ميليتاو، جود بيلنغهام، رودريغو غوس، وفيرلان ميندي بداعي الإصابة، إضافة إلى فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف، ما وضع كتيبة المدرب ألفارو أربيلوا أمام اختبار صعب.

وتخلّص ألفارو كاريراس من عقدته، ونجح في الرد داخل الملعب بعدما عاش أسبوعاً صعباً، فالظهير الإسباني، الذي جلس على مقاعد البدلاء أمام رايو فاليكانو بسبب مشاركته في مباراة لشبونة ضد بنفيكا، لا يزال يحمل في ذاكرته الفرصة التي أهدرها أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني، والتي كانت كفيلة بجرّ اللقاء إلى الوقت الإضافي، حيث نجح في افتتاح التسجيل في شباك "الخفافيش" بهدف مميز من مجهود فردي. ويملك كاريراس الآن هدفين في الدوري الإسباني هذا الموسم، وكلاهما جاء في مرمى فالنسيا. الهدف الأول سجله في ملعب سانتياغو برنابيو ليختتم به فوز ريال مدريد الكبير ذهاباً بنتيجة (4-0)، على فريق المدرب كوربيران، فيما حمل هدفه الثاني في ملعب "ميستايا" قيمة أكبر، كونه افتتح به التسجيل ومنح فريقه التقدم.

Alvaro Carreras generational left back. What is that 😮. pic.twitter.com/rPdgAJge3Z — Kijana Wa Ammedo (@AhmedBarke99) February 8, 2026

وفي وقت كان فيه ريال مدريد يعاني للوصول إلى مرمى فالنسيا، ويواجه صعوبة في صناعة فرص حقيقية عند مشارف منطقة الجزاء، جاءت لمسة فردية من اللاعب الإسباني لتغيّر مجريات اللقاء، ليُعيد هذا الهدف الهدوء إلى صفوف فريق المدرب ألفارو أربيلوا. وبعدها واصل الفرنسي كيليان مبابي تألقه من خلال تسجيل هدف الملكي الثاني، مستغلاً تمريرة من البديل المغربي، إبراهيم دياز، ليبتعد في صدارة هدافي الليغا، برصيد 23 هدفاً (موريكي لاعب مايوركا الأقرب له بـ15 هدفاً)، كما في آخر 27 مباراة في الدوري الإسباني، وصل النجم الفرنسي إلى 36 مساهمة مع "الميرنغي"، ليبقى ريال مدريد على بُعد نقطة واحدة فقط من برشلونة، في سباق الصدارة.