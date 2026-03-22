ريال مدريد يمطر سلّة برشلونة ويكرّس عقدة الكلاسيكو

- حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على برشلونة بنتيجة (95-76) في كلاسيكو كرة السلة، حيث تألق لاعبوه الاحتياطيون في الربع الثاني، مما قلب موازين المباراة لصالحهم. - رغم البداية القوية لبرشلونة في الربع الأول، إلا أن ريال مدريد استعاد السيطرة في الربعين الثاني والثالث، معتمدًا على التسديدات الثلاثية، ليحسم المباراة بفارق كبير. - واصل ريال مدريد تصدره للدوري الإسباني لكرة السلة، بينما تلقى برشلونة هزيمته التاسعة على التوالي في مواجهات الكلاسيكو منذ يناير 2024.

تمكن نادي ريال مدريد الإسباني، من حسم كلاسيكو كرة السلة أمام غريمه التاريخي فريق برشلونة، بنتيجة كبيرة (95-76)، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الأحد، قبل 11 جولة من نهاية الدوري الإسباني في الموسم الجاري.

ولم يظهر برشلونة بمستواه المعهود إلا في الربع الأول من مواجهة الكلاسيكو، بعدما حافظ على الإيقاع الدفاعي، الذي كان يهمه من أجل تحفيف حركة هجوم ريال مدريد، الذي لم يستطع إيجاد الحلول أمام سلة الفريق الكتالوني، الذي أنهى الأمور لصالحه بنتيجة (18-15)، لكن كل شيء تغير في الربع الثاني من اللقاء، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية. وانطلق نادي ريال مدريد بكل قوته، معتمداً على لاعبيه الاحتياطيين، وهم: بروسيدا، فيليز، لايلز، لين، ماليدون، الذين أشعلوا مواجهة الكلاسيكو، بعدما استعرضوا مهارتهم في تنفيذ التسديدات الثلاثية، ليحسموا الأمور لصالحهم بنتيجة (36-15)، وسط تراجع من أعضاء الفريق الكتالوني، الذين خرجوا من الربع الثالث متعادلين (20-20).

وفي الربع الأخير، استعاد برشلونة بعضاً من قدراته في مواجهة الكلاسيكو، لكن ريال مدريد استطاع فرض كلمته بالنهاية، وحقق الانتصار بنتيجة (24-23)، الأمر الذي جعل الفريق الملكي يقسو على غريمه التاريخي بانتصاره الساحق في النتيجة الكلية (95-76). وواصل نادي ريال مدريد تربعه على عرش جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة السلة، بعدما استطاع تجاوز عقبة غريمه التاريخي برشلونة، الذي تجرع مرارة الهزيمة التاسعة على التوالي في مواجهات الكلاسيكو، منذ شهر يناير/كانون الثاني عام 2024.