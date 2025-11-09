ريال مدريد يلاحق مفاجأة منتخب الأرجنتين لدعم دفاعه

09 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 17:54 (توقيت القدس)
لاعبو ريال مدريد في ملعب نويفو خوسيه زوريلا في 25 يناير 2025 (ماريا جراسيا خيمينيز/Getty)
لاعبو ريال مدريد في ملعب نويفو خوسيه زوريلا، 25 يناير 2025 (ماريا غراسيا خيمينيز/Getty)
- يسعى ريال مدريد لتعزيز دفاعه تحسباً لرحيل روديغر وألابا بسبب الإصابات، مما يفتح المجال أمام المدرب تشابي ألونسو لاختيار صفقات جديدة تناسب تعدد المنافسات.
- يدرس النادي التعاقد مع لاوتارو ريفيرو، مدافع ريفير بليت الأرجنتيني، الذي برز مؤخراً مع منتخب بلاده، في إطار استراتيجية النادي لجذب اللاعبين الشباب.
- قصة ريفيرو المثيرة، من بائع حلويات إلى لاعب مؤثر، جذبت اهتمام ريال مدريد، مما قد يرفع من قيمته ويحفز أندية أخرى للتعاقد معه.

يسعى فريق ريال مدريد الإسباني إلى دعم صفوفه، خاصة خط الدفاع، تحسباً لرحيل بعض الأسماء بنهاية الموسم الحالي، مثل المدافع الألماني أنطونيو روديغر، وكذلك النمساوي ديفيد ألابا، بعد أن تعرّضا إلى الكثير من الإصابات التي حرمت الفريق من خدماتهما طويلاً، ومِن ثمّ بات "الملكي" في حاجة إلى صفقات جديدة، تترك هامش الاختيار كبيراً أمام المدرب الإسباني تشابي ألونسو، خاصة مع تعدد المنافسات التي يُشارك فيها "الميرينغي".

وأكد موقع لايف فوت الفرنسي، اليوم الأحد، أن ريال مدريد يدرس خيار التعاقد مع مدافع فريق ريفير بليت الأرجنتيني لاوتارو ريفيرو (21 عاماً)، الذي كان مفاجأة منتخب بلاده، بعد أن تمّت دعوته لتعزيز صفوف بطل العالم 2022، إذ بات النادي الملكي يُراهن على التعاقد مع اللاعبين الشبّان في الفترة الأخيرة، من بينهم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو الذي انضمّ إلى ريال مدريد في "الميركاتو" الصيفي الماضي، وكان مفاجأة الفريق في بداية الموسم، قبل أن يخسر مكانه الأساسي في آخر مباريات.

تشابي ألونسو مع ريال مدريد في مؤتمر صحافي خاص، 8 نوفمبر 2025 (Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

ريال مدريد لإنهاء عقدة فاييكانو وألونسو يردُّ على المنتقدين

وجلب ريفيرو الاهتمام بقصته الطريفة، إذ إنه قبل فترة قصيرة كان يبيع الحلويات في الأرجنتين، قبل أن يبرز في صفوف فريقه، ويكون لاعباً مؤثراً، ما مكّنه من الحصول على دعوة من قِبل مدرب منتخب "التانغو" أوسكار سكالوني، ويبدو أن مسيرته مقبلة على تطورات مثيرة أخرى، ذلك أن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه من شأنه أن يرفع أسهمه كثيراً، ويُحفّز أندية أخرى على التفكير في التعاقد معه.

