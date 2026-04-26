ريال مدريد يقاضي رابطة الدوري الإسباني.. إليك الأسباب

قرر نادي ريال مدريد مقاضاة رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، للطعن في بروتوكول حديث، يهدف إلى مكافحة العنف والتمييز داخل الملاعب، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الكروية الإسبانية. وبحسب ما كشفته صحيفة سبورت الكتالونية اليوم الأحد، فإن النادي الملكي قرر اللجوء إلى القضاء رغم أنه لا يعارض مضمون البروتوكول الذي يسعى إلى الحد من السلوكيات العنصرية والعنيفة، لكنه يرفض فرضه بشكل إلزامي على جميع الأندية.

ويرى ريال مدريد أن "الليغا تجاوزت صلاحياتها التنظيمية، من خلال فرض نموذج موحّد لإدارة هذه القضايا، والتدخل في الشؤون الداخلية للأندية، وتقليص هامش الاستقلالية الإدارية"، وأكد النادي أنه "يمتلك بالفعل نظامًا خاصًا وفعالًا للتعامل مع هذه الحالات، ولا يرى مبررًا لإجباره على الالتزام ببروتوكول خارجي".

وتقدّم ريال مدريد بدعوى رسمية طالب فيها بإلغاء البروتوكول أو على الأقل إيقاف إلزاميته، كما سعى إلى تعليق تنفيذه بشكل عاجل، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب الأولي، وقررت متابعة القضية، والاستماع إلى مختلف الأطراف قبل إصدار الحكم النهائي. في المقابل، تتمسك رابطة الليغا بموقفها، معتبرة أن "البروتوكول يحظى بدعم مؤسساتي واسع، ويمثل خطوة ضرورية لحماية اللاعبين والجماهير، ويضمن توحيد المعايير في جميع الملاعب، وترى الليغا أن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لمكافحة العنصرية والعنف، خاصة في ظل تزايد الحوادث في السنوات الأخيرة".

وتعكس هذه القضية فصلًا جديدًا من التوتر المستمر بين إدارة ريال مدريد ورئاسة الليغا، في ظل خلافات سابقة حول ملفات عدة، أبرزها الصلاحيات التنظيمية وإدارة المسابقات، كما أن التساؤلات تطرح على احتجاج الريال وظهور الأزمة تلك في ظل أن بقية الأندية لم تبدِ اعتراضًا مماثلًا، ما يجعل القضية أقرب إلى نزاع قانوني حول السلطة والنفوذ، وليس حول المبادئ بحسب الصحيفة. ومن المنتظر أن يحدد القضاء الإسباني مستقبل هذا البروتوكول، في قرار قد يعيد رسم العلاقة بين الأندية ورابطة الدوري، ويحدد حدود الصلاحيات التنظيمية داخل كرة القدم الإسبانية.