ريال مدريد يفقد خدمات مدافعه أرنولد مرة أخرى

- إصابة ألكسندر-أرنولد: سيغيب مدافع ريال مدريد، ترينت ألكسندر-أرنولد، لمدة شهرين بسبب إصابة في العضلة المستقيمة الفخذية، مما سيحرمه من المشاركة في عشر مباريات مهمة، بما في ذلك مواجهات دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني. - تحديات دفاعية لريال مدريد: يعاني الفريق من كثرة إصابات المدافعين، مما يضع المدرب تشابي ألونسو في موقف صعب لاختيار التركيبة المثالية للدفاع، خاصة مع غياب داني كارفاخال وإصابات أخرى. - تحركات محتملة في الميركاتو: قد يضطر ريال مدريد للبحث عن مدافع أيمن إضافي في الميركاتو الشتوي لتعويض غياب ألكسندر-أرنولد وضمان استقرار الفريق في النصف الثاني من الموسم.

سيُحرم فريق ريال مدريد الإسباني من خدمات مدافعه الإنكليزي ترينت ألكسندر-أرنولد (27 عاماً)، بعد تعرّضه لإصابة جديدة خلال المواجهة التي جمعت النادي الملكي بمُضيفه أثلتيك بيلباو، مساء الأربعاء، في الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت انتصار رفاق الفرنسي كيليان مبابي بنتيجة (3ـ0)، إذ كان الهدف الأول من صناعة المدافع الإنكليزي بعد إمداد مميز إلى الهداف الفرنسي، ليقود هجوماً سريعاً ويمنح فريقه التقدم. وجاء تألق الإنكليزي ليعيد إلى الذاكرة بروزه في المواسم الماضية عندما كان واحداً من أفضل اللاعبين في مركزه في العالم.

ونشر فريق ريال مدريد بياناً، اليوم الخميس، قال فيه: "بعد الفحوصات التي أجراها الفريق الطبي لريال مدريد اليوم للاعبنا ترينت ألكسندر-أرنولد، شُخِّصت حالته بإصابة في العضلة المستقيمة الفخذية في فخذه اليسرى، وسيخضع لبرنامج علاج ومراقبة دقيقة". ولم يحدد بيان النادي الملكي مدة غياب المدافع الإنكليزي عن المباريات، وذلك بعدما نجح في الفوز بثقة المدرب تشابي ألونسو، الذي اعتمد عليه أساسياً في المباريات الأخيرة، في محاولة للاستفادة من قدراته في البناء الهجومي ومساعدة الخط الأمامي بفضل كراته التي تصنع الفارق وتقدم دعماً للفريق.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن المدافع الإنكليزي سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل، وبالتالي لن يشارك في عشر مباريات على الأقل في جميع المسابقات، إذ سيتخلف لاعب ليفربول السابق عن مباريات دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي وموناكو وبنفيكا، ونصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيكو مدريد (مع احتمال الوصول إلى النهائي)، بالإضافة إلى مباريات "الليغا" ضد إشبيلية وبيتيس وألافيس. وهذه المباريات تبدو مهمة بالنسبة إلى الفريق الذي تراجع ليصبح ثانياً في ترتيب الدوري، كما أنه يطمح إلى ضمان مركز ضمن أفضل ثمانية فرق في دوري أبطال أوروبا ليتأهل مباشرة إلى الدور المقبل.

ويُعاني ريال مدريد من كثرة إصابة المدافعين منذ بداية الموسم، ذلك أن ألكسندر-أرنولد عاد أخيراً لخوض المباريات بعد غياب بسبب إصابة عضلية في بداية الموسم، كما أن الظهير الأيمن الآخر داني كارفاخال يعاني من إصابة، إضافة إلى لاعبي محور الدفاع، مثل الإسباني دين هوسين، بينما تعافى الثنائي: البرازيلي إيدير ميليتاو والألماني أنطونيو روديغر منذ فترة قصيرة، والمدرب تشابي ألونسو يجد صعوبة في اختيار التركيبة المثالية في الخط الخلفي بسبب هذه الإصابات التي تمنع فريقه من الظهور بتركيبة مستقرة.

وكان ألكسندر-أرنولد قد انضمّ إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حرّ، ولكنه لم يُثبت نفسه أساسياً منذ بداية الموسم وما زال مستواه بعيداً عن المستوى الذي قدمه مع "الريدز" سابقاً، وعندما بدأ يسترجع قدراته تلقى صدمة جديدة قد تدفع ريال مدريد إلى البحث عن مدافع أيمن إضافي لتفادي هذه المواقف مستقبلاً. فرغم أن الفريق من النادر أن يعقد صفقات في الميركاتو الشتوي، إلا أن الوضع يفرض عليه التحرك حتى يضمن كل عوامل النجاح في النصف الثاني من الموسم، الذي سيكون مشتعلاً.