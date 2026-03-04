ريال مدريد يفتح ملف المدرب المقبل.. المدرسة الإيطالية تفرض نفسها

- إدارة ريال مدريد تبحث عن مدرب جديد للموسم المقبل، مع بروز اسم ماسيمو أليغري كمرشح رئيسي رغم ارتباطه بعقد مع ميلان، الذي يحتل وصافة الدوري الإيطالي. - تراجع نتائج ريال مدريد في الدوري الإسباني وخروجه المبكر من كأس إسبانيا زاد الضغوط على الجهاز الفني، مع تحديات قادمة في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي. - أليغري هو الخيار الأول لإدارة النادي الملكي، مستندة إلى نجاحات المدرسة التدريبية الإيطالية السابقة، رغم عدم خوضه تجارب خارج "الكالتشيو".

شرعت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، في البحث عن مدرب جديد يقود الفريق في الموسم المقبل، ليكون بديلاً للمدرب الحالي، ألفارو أربيلوا (43 عاماً). ويبرز اسم مدرب نادي ميلان الإيطالي، ماسيمو أليغري (58 عاماً)، في صدارة الترشيحات، رغم ارتباطه بعقد مع الفريق الذي يحتل حالياً الوصافة في الدوري الإيطالي لكرة القدم. ويقدم "الروسونيري" موسماً ناجحاً قياساً بالموسم الماضي، عندما فشل في الحصول على مركز يضمن له مشاركة أوروبية.

وتشهد نتائج ريال مدريد تراجعاً في المباريات الأخيرة، باتساع الفارق في ترتيب الدوري الإسباني إلى أربع نقاط عن نادي برشلونة، بعد خسارته الأخيرة على ملعبه أمام خيتافي. كما ودّع الفريق مبكراً مسابقة كأس إسبانيا، ما زاد الضغوط على الجهاز الفني. وتنتظر الفريق سلسلة من المواجهات الصعبة أبرزها في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنكليزي. وكان أربيلوا قد عوّض مواطنه، تشابي ألونسو، الذي قاد الفريق في بداية الموسم، قبل أن تجري إقالته مع بداية السنة، إثر الفشل في "السوبر" الإسباني.

وأكد موقع "أر.أم.سي" الفرنسي، نقلاً عن مصادر إسبانية، أن أليغري هو الخيار الأول بالنسبة إلى إدارة النادي الملكي، ولكن دون أن تكشف عن موقف المدرب الإيطالي من الفكرة، خاصة أنه كان مرشحاً قبل سنوات لتدريب الفريق، ولكن الصفقة فشلت. وارتبط تاريخ ريال مدريد في السنوات الماضية بالمدرسة التدريبية الإيطالية، إثر نجاح فابيو كابيلو. كما ترك مواطنه كارلو أنشيلوتي، أثراً مميزاً في تاريخ النادي، وقد درّبه في مناسبتين. ولم يسبق لأليغري أن خاض تجارب تدريبية بعيداً عن "الكالتشيو"، وبالتالي فإن "الليغا" قد تكون محطته الأولى بعيداً عن إيطاليا.