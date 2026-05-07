- أعلن ريال مدريد فتح تحقيقين تأديبيين في مشادة بين فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني خلال التدريبات، مع تأكيد الإعلان عن القرارات النهائية لاحقاً بعد دراسة الواقعة بالكامل. - فالفيردي سيغيب عن مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة بسبب إصابة في الرأس، حيث يحتاج للراحة لمدة تتراوح بين عشرة وأربعة عشر يوماً وفقاً للبروتوكولات الطبية. - الحادثة وصفت بأنها "الأخطر" داخل النادي، حيث بدأت بتوتر بين اللاعبين وتطورت إلى شجار عنيف، مما استدعى تدخل زملائهم ونتج عنه إصابة فالفيردي ونقله للمستشفى.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، فتح تحقيقين تأديبيين منفصلين في الأحداث التي رافقت تدريبات النادي الملكي، والتي شهدت مشادة بين الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي (27 عاماً)، وزميله الفرنسي أوريلين تشواميني (26 عاماً). وكتب النادي الملكي في بيان رسمي: "على خلفية الأحداث التي وقعت صباح اليوم خلال الحصة التدريبية للفريق الأول، قرر فتح تحقيقين تأديبيين منفصلين بحق فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني".

وأوضح النادي في بيانه أن الإدارة ستقوم بالإعلان عن القرارات النهائية المتعلقة بهذين التحقيقين في الوقت المناسب، وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الداخلية المعتمدة ودراسة تفاصيل الواقعة بشكل كامل. وفي بيان منفصل، أعلن ريال مدريد غياب فالفيردي عن قمة الكلاسيكو أمام برشلونة، المقررة مساء الأحد القادم. وكتب النادي في بيانه: "بعد إجراء الفحوصات الطبية على لاعبنا فيدي فالفيردي من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابته في الرأس. فالفيردي في منزله بصحة جيدة، وسيحتاج إلى الراحة لمدة تراوح بين عشرة أيام وأربعة عشر يوماً، وفقاً للبروتوكولات الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات".

وبحسب ما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن الحادثة الجديدة التي جمعت الثنائي، اللاعب الفرنسي واللاعب الأوروغواياني، انتهت بنقل فالفيردي إلى المستشفى، في واقعة وُصفت داخل النادي من قبل بعض عناصر الفريق بأنها "الأخطر على الإطلاق داخل فالديبيباس". وتشير المصادر إلى أن الشجار كان عنيفاً منذ بدايته، ما استدعى تدخل عدد من لاعبي الفريق لاحتواء الموقف.

وتوضح التفاصيل أن التوتر بدأ منذ الصباح عندما رفض فالفيردي مصافحة تشواميني، وهو ما مهّد لأجواء مشحونة خلال الحصة التدريبية، التي شهدت تدخلات قوية ومتكررة، خصوصاً من جانب اللاعب الأوروغواياني، الأمر الذي ساهم في تصعيد الموقف داخل الفريق. وخلال الاشتباك الذي وقع في ختام المران، تعرض فالفيردي لإصابة قوية أدت إلى جرح في الرأس استدعى نقله إلى المستشفى، وسط تأكيدات بأن الإصابة جاءت بشكل غير مقصود، ولم تكن نتيجة ضربة مباشرة من تشواميني.

من جهتها، بينت شبكة "أر أم سي" الفرنسية أن شجاراً عنيفاً اندلع بين الطرفين، وسط محاولات من بعض اللاعبين للتدخل وفض الاشتباك بينهما. وخلال الفوضى، سقط فالفيردي على الأرض وتعرض لإصابة على مستوى الرأس، حيث تسبب ذلك في جرح استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والخياطة، كما فقد اللاعب الأوروغواياني وعيه بشكل مؤقت وفق المصدر نفسه.