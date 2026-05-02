ريال مدريد يفاجئ الجميع.. قرار نهائي بشأن إندريك يقلب الطاولة

- قرر ريال مدريد استعادة المهاجم البرازيلي الشاب إندريك بعد انتهاء إعارته إلى أولمبيك ليون، مؤكدًا عودته إلى سانتياغو برنابيو مع نهاية الموسم الحالي، رغم التكهنات حول تمديد بقائه في فرنسا. - سجل إندريك أربعة أهداف في 13 مباراة مع ليون، مما ساعده على استعادة نسق المباريات واكتساب خبرة إضافية، مع احتمالية أن يكون بديلاً لمبابي أو خيارًا هجوميًا على الجناح الأيمن. - اللاعب متحمس للعودة إلى مدريد، لكن دوره النهائي سيعتمد على هوية المدرب القادم، بينما يبحث ليون عن بدائل لتعزيز خطه الهجومي.

حسم نادي ريال مدريد الإسباني موقفه بشأن مستقبل مهاجمه البرازيلي الشاب إندريك، بعدما قرر استعادته عقب انتهاء فترة إعارته إلى أولمبيك ليون الفرنسي، واضعاً حداً للتكهنات التي أُثيرت في الأيام الماضية حول إمكانية تمديد بقائه في الدوري الفرنسي بعد المستويات المميزة التي قدّمها.

وأبلغ النادي الملكي اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 19 عاماً، بقراره النهائي، رغم الجدل الذي أعقب تصريحاته الأخيرة لقناة "كانال بلس"، حين أبدى سعادته وعدم يقينه حول مستقبله في إسبانيا، لكن كلّ ذلك انتهى الآن مع تأكيد "الميرنغي" عودته إلى ملعب سانتياغو برنابيو مع نهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما أورده الصحافي المتخصص في انتقالات اللاعبين الإيطالي فابريزيو رومانو فجر اليوم السبت على حسابه في منصة إكس، فإنّ إدارة ريال مدريد اختارت إعادة دمج اللاعب في المشروع الرياضي دون التفكير في إعارته مجدداً، على الرغم من أنّ دوره داخل الفريق لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن.

وخلال تجربته مع ليون، سجل إندريك أربعة أهداف في 13 مباراة ضمن الدوري الفرنسي، في فترة سمحت له باستعادة نسق المباريات واكتساب خبرة إضافية، بعد معاناته من قلّة المشاركات قبل خروجه من مدريد في يناير/ كانون الثاني الماضي. وتشير المعطيات الحالية إلى احتمالين رئيسيين لدوره المقبل: إما أن يكون بديلاً مباشراً للنجم الفرنسي كيليان مبابي في مركز المهاجم الصريح، أو أن يُستخدم خياراً هجومياً على الجناح الأيمن وفقاً لاحتياجات الجهاز الفني.

وذكر رومانو أيضاً أن اللاعب نفسه متحمّس للعودة إلى مدريد، غير أنّ الحسم النهائي لمركزه ودوره سيبقى مرتبطاً بهوية المدرب الذي سيقود الفريق في المرحلة المقبلة، سواء استمر المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا أو جرى التعاقد مع اسم جديد. على المقلب الآخر، أنهى ليون الملف دون تحرّكات إضافية، بعدما استفاد من فترة إعارة اللاعب، ما يفرض عليه البحث عن بدائل لتعزيز خطه الهجومي في الموسم المقبل.