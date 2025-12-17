ريال مدريد يعيش موسماً صعباً في دوري أبطال أوروبا لكرة السلة

- يواجه نادي ريال مدريد الإسباني تحديات كبيرة في دوري أبطال أوروبا لكرة السلة موسم 2025-2026، حيث يحتل المركز التاسع بعد تسعة انتصارات وست خسارات، مما يضعه في موقف حرج بعيداً عن التأهل المباشر للدور المقبل. - مع تبقي 23 مباراة، يحتاج ريال مدريد إلى تحسين أدائه لتجنب التراجع إلى مراكز غير مؤهلة، في موسم يبدو صعباً على النادي الذي يُعتبر الأكثر تتويجاً بلقب اليوروليغ تاريخياً. - رغم الصعوبات الحالية، وصل ريال مدريد إلى النهائي أربع مرات في آخر خمسة مواسم، وفاز باللقب في موسم 2022-2023.

يعيش نادي ريال مدريد الإسباني موسماً صعباً في منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة السلة موسم 2025-2026، وذلك بسبب البداية المتعثرة واحتلاله مركزاً متأخراً، وبعيداً عن المقاعد المؤهلة بشكل مباشر إلى الدور المقبل، ما يفرض عليه بذل جهدٍ أكبر في الجولات المقبلة من أجل تحسين وضعية الفريق.

ويحتل نادي ريال مدريد الإسباني المركز التاسع في ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة السلة "اليوروليغ"، بتحقيقه تسعة انتصارات مقابل تعرضه لست خسارات حتى الآن، مما جعله يحتل المركز ما قبل الأخير من المقاعد المؤهلة إلى مرحلة التصفيات التأهيلية للدور ربع النهائي، وفي حال تحقيقه لنتائج سلبية في المباريات القادمة، سيتراجع إلى المراكز ما بعد العاشر، مما يعني ابتعاده عن المقاعد المؤهلة إلى التصفيات أو بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي في موسم 2025-2026.

ويتبقى أمام نادي ريال مدريد الإسباني 23 مباراة لمحاولة تدارك الأمور بسرعة قبل تعقيد مهمة التأهل وتصعيب الأمور، في موسم يبدو وكأنه سيكون صعباً جداً على النادي الملكي، وهو الذي كان في المواسم الماضية واحداً من أبرز المنافسين على اللقب وهو الأكثر تتويجاً بلقب اليوروليغ تاريخياً برصيد 11 لقباً مقابل حلوله وصيفاً في البطولة في عشر نُسخ سابقة.

وكان ريال مدريد وصل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة السلة "اليوروليغ" أربع مرات في أخر خمسة مواسم، وآخر مرة خسر فيها مباراة نهائية كان في موسم 2024-2025، بسقوطه أمام نادي باناتينايكوس اليوناني (95-80)، وآخر نهائي فاز به كانت في موسم 2022-2023، عندما تفوق النادي الملكي على أولمبياكوس اليوناني (79-78)، وتُوج باللقب رقم 11 في تاريخه.