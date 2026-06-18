ريال مدريد يعلن صفقة أخرى.. كوناتي إلى دفاع "الملكي"

- أعلن نادي ريال مدريد التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2030، في خطوة لتعزيز دفاع الفريق تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو. - بدأ كوناتي مسيرته مع نادي سوشو الفرنسي، ثم انتقل إلى لايبزيغ الألماني، قبل أن يلعب مع ليفربول الإنجليزي، حيث خاض 183 مباراة وسجل سبعة أهداف. - الصفقة تأتي بعد تقارير صحفية أكدت الاتفاق بين ريال مدريد وليفربول، لتعزيز تشكيلة الفريق الملكي في الموسم المقبل.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد رسمياً مع المدافع الفرنسي، إبراهيما كوناتي (27 سنة)، في صفقة جديدة، حيثُ يسعى المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، للتعاقد مع أسماء مُميزة قادرة على إعادة الفريق إلى منصة التتويج من جديد، محلياً أو أوروبياً.

وأكد نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي، اليوم الخميس، التعاقد مع المدافع الفرنسي، ذاكراً: "توصل نادي ريال مدريد وإبراهيما كوناتي إلى اتفاق لكي يُصبح لاعباً في ريال مدريد للمواسم الأربعة المقبلة، وتحديداً حتى تاريخ 30 يونيو/ حزيران عام 2030". ونشر حساب نادي ريال مدريد عبر منصة إكس صورة أخرى لكوناتي كتب عليها: "وصل الحارس الجديد للدفاع بالفعل".

وبدأ كوناتي مسيرته مع نادي سوشو في موسم 2016-2017، في الدرجة الفرنسية الثانية، ثم انتقل إلى نادي لايبزيغ الألماني في موسم 2017-2018، واستمر معه حتى عام 2021، وخاض معه 95 مباراة وسجل أربعة أهداف، ثم انتقل إلى نادي ليفربول الإنكليزي في موسم 2021-2022، واستمر مع النادي الإنكليزي حتى موسم 2025-2026، بعدما خاض معه 183 مباراة في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، وسجل سبعة أهداف.

وكانت صحف بريطانية وإسبانية قد أشارت قبل حوالى أسبوع إلى أن النادي الإسباني اتفق رسمياً مع نادي ليفربول الإنكليزي على انتقال كوناتي، وانتظر النادي الملكي حوالى أسبوع من أجل إعلان الصفقة، التي ستُعزز تشكيلة دفاع وصيف "الليغا" في الموسم الماضي مع مورينيو في مهمته الجديدة.