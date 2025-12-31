ريال مدريد يعلن إصابة مبابي.. تاريخٌ طبي طويل يعود إلى الواجهة

- أعلن ريال مدريد عن إصابة كيليان مبابي بالتواء في الركبة اليسرى، مما يثير القلق حول مشاركته في المباريات القادمة. - يعاني مبابي من تاريخ طويل من الإصابات المتنوعة، بما في ذلك إصابات في الركبة والرأس والكاحل والكتف والعضلات، مما أدى إلى غيابه عن العديد من المباريات. - غاب مبابي عن الملاعب لمدة 254 يومًا و54 مباراة رسمية بسبب الإصابات، مما يثير التساؤلات حول تأثيرها على أدائه المستقبلي مع ريال مدريد.

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إصابة نجمه الفرنسي كيليان مبابي (27 عاماً)، عقب خضوعه لفحوصات طبية دقيقة، من قِبل الطاقم الطبي للنادي. وكتب النادي في بيانه: "بعد الفحوصات التي أُجريت على لاعبنا كيليان مبابي من قِبل الخدمات الطبية لنادي ريال مدريد، تبيّن أنّه يُعاني التواءً في الركبة اليسرى، على أن تبقى حالته قيد المتابعة والتقييم، بحسب تطور الإصابة".

ويُظهر سجل الإصابات الكامل لكيليان مبابي مسيرة طويلة تخللتها إصابات متفاوتة في النوع والمدّة، منذ بداية ظهوره الاحترافي. ووفق معطيات موقع ترانسفير ماركت، ففي موسم 2015-2016، عندما كان لاعباً بنادي موناكو الفرنسي، تعرّض النجم الفرنسي لكدمة أبعدته عن الملاعب لمدة 22 يوماً، وغاب خلالها عن خمس مباريات، وفي موسم 2016-2017 أصيب على مستوى الرأس، ليغيب 36 يوماً، وحُرم من المشاركة في تسع مباريات كاملة، على مستوى النادي والمنتخب.

وخلال موسم 2017-2018، حين انتقل إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان، واجه مبابي ثلاث إصابات مختلفة، بدأت بمشاكل في الركبة أبعدته أربعة أيامٍ من دون تسجيل غياب عن المباريات، ثم إصابة في الرأس تسببت في ابتعاده ثمانية أيام، وابتعد بسببها عن مباراتين، قبل أن يتعرّض لمشاكل في الكاحل، ولم يلعب لمدّة خمسة أيام، وغاب على إثرها عن مباراة واحدة، ليصل مجموعه في ذلك الموسم إلى 17 يوماً وثلاث مباريات.

وفي موسم 2018-2019 تعرض لإصابة في الكتف استمرت سبعة أيام، وغاب بسببها عن مباراة واحدة فقط، أما موسم 2019-2020، فقد عاش كيليان تحت وطأة الإصابات، حين عانى آلاماً في العضلة الضامة لمدّة خمسة أيام، وغاب عن مباراة واحدة، ثم حصل على راحة إجبارية لثلاثة أيام، ولم يلعب مباراةً واحدة أيضاً، قبل أن يتعرّض لمشاكل في الفخذ أبعدته 16 يوماً وغاب خلالها عن ثلاث مباريات، ثم أُصيب في العضلة الخلفية للفخذ، وغاب 31 يوماً كاملاً وسبع مباريات، ليصل المجموع في ذلك الموسم إلى 55 يوماً و12 مباراة.

وفي موسم 2020-2021 تعرّض مبابي لسلسلة إصابات متفرقة، بدأت من الكاحل وأبعدته 17 يوماً، وغاب بسببها عن مباراة واحدة، ثم أصيب بفيروس كورونا لوم يشارك لمدّة 12 يوماً، وحُرم من أربع مباريات، تلتها مشاكل في الفخذ استمرت 15 يوماً وغاب خلالها عن أربع مباريات، ثم تعرض لإصابتين متتاليتين في ربلة الساق، الأولى لمدة خمسة أيام، والثانية لمدة سبعة أيام، وغاب في كلّ واحدة عن مباراة واحدة، ليصل مجموعه في ذلك الموسم إلى 56 يوماً و11 مباراة.

وننتقل بعدها للحديث عن موسم 2021-2022، بعد إصابة في ربلة الساق، أبعدته تسعة أيام وغاب بسببها عن مباراتين، ثم تعرّض لعدوى فيروسية، ولكن موجوداً لفترة ثمانية أيام تخللها مباراة واحدة، ليكون المجموع 17 يوماً وثلاث مباريات. أما في موسم 2022-2023 فقد عانى آلاماً في العضلة الضامة لمدة ثلاثة أيام، وغاب عن مباراة واحدة، ثم إصابة في العضلة الخلفية أبعدته 11 يوماً، ولم يكن متوفراً بسببها لثلاث مباريات، بإجمالي 14 يوماً وأربع مباريات غياباً.

وفي موسم 2024-2025، الذي انتقل فيه مبابي إلى صفوف نادي ريال مدريد، تعرّض لثلاث حالات غياب، الأولى بسبب إصابة عضلية أبعدته ستة أيام، وغاب عن مباراة واحدة، والثانية بسبب مشاكل في العضلة الخلفية، استمرت ستة أيام، وابتعد بسببها عن مباراة واحدة، والثالثة نظراً لمعاناته من مرض في المعدة، أبعدته 13 يوماً، وغاب خلالها عن ثلاث مباريات، ليصل مجموع غيابه في هذا الموسم إلى 25 يوماً وخمس مباريات. وفي موسم 2025-2026 (قبل الإصابة الأخيرة)، تعرّض لمشاكل عضلية أبعدته خمسة أيام فقط، وغاب بسببها عن مباراة واحدة. وبشكل عام، يُظهر السجل الطبي لمبابي أنّه تعرّض لإصابات متنوعة، بإجمالي غياب يُقدّر بنحو 254 يوماً عن الملاعب، وقرابة 54 مباراة رسمية.