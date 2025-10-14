ريال مدريد يعلن أسعاراً قياسية لتذاكر الكلاسيكو أمام برشلونة

- أسعار قياسية للكلاسيكو: أعلن ريال مدريد عن أسعار تذاكر مرتفعة لمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة في 26 أكتوبر، حيث تتراوح بين 135 و465 يورو، مما يجعلها من أغلى المباريات في تاريخ النادي. - تفاصيل الأسعار والخصومات: تتجاوز تكلفة الجلوس في المدرجات العليا والسفلية 400 يورو، بينما تبدأ أسعار مدرجات كبار الشخصيات من 990 يورو. يحصل الأعضاء غير المشتركين على خصم 20%، مما يخفض سعر التذكرة إلى 108 يورو. - ترتيب الدوري الإسباني: يتصدر ريال مدريد الدوري برصيد 21 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 19 نقطة، مما يضيف مزيداً من الإثارة للمواجهة المرتقبة.

أعلن نادي ريال مدريد أسعاراً قياسية لتذاكر "الكلاسيكو" المرتقب أمام الغريم التقليدي برشلونة، والمقرر إقامته يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، وقد شهدت الأسعار قفزة غير مسبوقة، جعلت من هذا الموعد الكروي أحد أغلى المباريات في تاريخ قلعة الفريق الأبيض، لتضيف مزيداً من الإثارة إلى مواجهة طالما كانت الأغلى كروياً وجماهيرياً في العالم.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن أسعار تذاكر "الكلاسيكو" الأول في الموسم الكروي الجديد بين ريال مدريد وبرشلونة، ستكون أعلى بكثير من تلك الخاصة بالمواجهة الأوروبية، بين الفريق الملكي وضيفه يوفنتوس الإيطالي، في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، لكنها ليست في متناول الجميع، وسيُطبق ريال مدريد إجراءاته المعتادة في عملية البيع، إذ تتجاوز أرخص تذكرة 135 يورو، وتقع في الطابق الرابع من مدرجات البرنابيو، بينما تصل أغلى تذكرة إلى 465 يورو.

وأضافت الصحيفة أن تكلفة الجلوس في المدرجات العليا أو السفلية تتخطى بدورها حاجز 400 يورو، في حين يبلغ سعر مشاهدة المباراة من المدرجات الخلفية خلف المرمى نحو 325 يورو، أما مدرجات كبار الشخصيات فتبدأ أسعارها من 990 يورو، وهي مبالغ تفوق بكثير أسعار المباريات الأخرى، مثل مواجهات دوري أبطال أوروبا، فقد كانت أرخص تذكرة بـ75 يورو فقط، وجعلت هذه القفزة في الأسعار من "كلاسيكو" ريال مدريد وبرشلونة حدثاً استثنائياً على كل المستويات، داخل الملعب وخارجه.

ومع ذلك، لا تُطبّق هذه الأسعار على جميع مشجعي ريال مدريد، إذ يحصل الأعضاء غير المشتركين على خصم بنسبة 20 بالمائة، ليصل سعر التذكرة إلى نحو 108 يوروهات، ويمكنهم شراؤها بدءاً من يوم الجمعة 17 أكتوبر، أما المشجعون أصحاب العضوية المميزة فسيُتاح لهم الشراء في الـ20 من الشهر ذاته، بينما سيضطر الجمهور العام إلى الانتظار حتى اليوم التالي، أي الثلاثاء 21 أكتوبر، بشرط بقاء التذاكر متاحة حينها، وهو أمر مستبعد بالنظر إلى الإقبال الكبير المتوقع.

ويجدر بالذكر أن تشكيلة المدرب الإسباني، تشابي ألونسو، تتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد مرور ثماني جولات، بعدما جمعت 21 نقطة من سبعة انتصارات وخسارة واحدة كانت في "الديربي" أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (2-5)، وفي المقابل، يحتل برشلونة بقيادة مدربه الألماني، هانسي فليك، المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بعدما حقق ستة انتصارات وتعادلاً واحداً، وتلقى خسارة ثقيلة أمام إشبيلية بنتيجة 4-1.