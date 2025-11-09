ريال مدريد يعترض على حرمانه 4 ركلات جزاء ضد فاليكانو.. الشريف يُفسّر

- شهدت مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو تعادلاً سلبياً، وبرزت فيها عدة حالات تحكيمية مثيرة للجدل، حيث لم تُحتسب ركلات جزاء لصالح ريال مدريد رغم مطالبات اللاعبين والجماهير. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن قرارات الحكم كانت صحيحة في جميع الحالات المثيرة للجدل، حيث لم تكن هناك مخالفات واضحة تستدعي احتساب ركلات جزاء، سواء في حالات أردا غولر، جود بيلنغهام، أو كيليان مبابي. - الشريف أكد أن التداخلات بين اللاعبين لم تكن مؤثرة أو معطلة للحركة، مما جعل قرارات الحكم باستمرار اللعب صحيحة، رغم محاولات اللاعبين للتأثير على الحكم.

شهدت المواجهة، التي انتهت بالتعادل السلبي، بين نادي ريال مدريد ومُضيفه رايو فاليكانو، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه حول السبب وراء عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد ضد مُضيفه رايو فاليكانو، مع بداية الشوط الثاني، بقوله: "نُظمت هجمة لصالح الفريق الملكي، والكرة كانت تحت سيطرة نجمه التركي، أردا غولر، الذي حاول المرور، ولعب الكرة بمشط قدمه اليسرى إلى الجهة اليسرى، وأصبحت قريبة من لاعب فاليكانو، السنغالي باتي سيس، الذي تقدم باتجاه لعب الكرة، لكن قدم غولر اليمنى اصطدمت باليسرى، ما أدى لتعثره وسقوطه داخل منطقة الجزاء، ولا وجود لمخالفة، وقرار الحكم كان صحيحاً باستمرار اللعب".

وعن سبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة الـ 65 من عمر الشوط الثاني، أضاف الشريف: "كانت هجمة لصالح الفريق الملكي، وكانت الكرة بحوزة جود بيلنغهام، ليواجه نوبل ميندي، الذي استطاع القيام بعملية زحلقة، وقطع الكرة، التي أصبحت خلف اللاعب الإنكليزي، وهنا حصل احتكاك نتج عن المنافسة بين اللاعبين، ومِن ثمّ لا وجود لركلة جزاء لنادي ريال مدريد، وقرار الحكم كان صحيحاً".

وتحدث الشريف عن رأيه حول عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة الـ 87 من عمر الشوط الثاني، بقوله: "نُفذت ركلة ركنية لصالح الفريق الملكي داخل منطقة الجزاء، وكان مهاجمه الفرنسي، كيليان مبابي، تحت رقابة بيب تشافاريا، إذ كان هناك مسك متبادل بينهما، وحاولا التخلص منه، لكن بقي المسك مؤثراً على كليهما، ولا وجود هنا للمخالفة، لأن هناك تزامناً بعملية المسك من قِبل كلا اللاعبين، ومِن ثمّ سقط مبابي باحثاً عن ركلة جزاء، وقرار الحكم كان صحيحاً باستمرار للعب، لأنه لا توجد مخالفة".

وختم الشريف حديثه حول عدم احتساب ركلة جزاء لنادي ريال مدريد في الوقت بدل الضائع، بقوله: "كرة مرفوعة إلى حدود منطقة مرمى رايو فاليكانو باتجاه كيليان مبابي، الذي كان يتحرك خلفه منافسه، بيب تشافاريا، والفرنسي كان يمسك بيده اليسرى قميص منافسه من الصدر، فيما كانت اليد اليسرى للمدافع تحيط بخصر مهاجم الفريق الملكي، وهناك مسك بينهما، لكنه ليس مؤثراً أو معطلاً أو مانعاً لحركتهما، والكرة ذهبت خلفهما، ما جعل مبابي يحاول العودة إلى الخلف بظهره للحصول على الكرة أو السيطرة عليها، وحدث احتكاك بينهما، لكن الفرنسي سقط في محاولة منه للتأثير على الحكم، حتى يحصل على ركلة جزاء، وقرار الحكم كان صحيحاً بعدم وجود مخالفة في هذه الحالة".