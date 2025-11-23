ريال مدريد يعتذر بعد خطأ فادح: استبدل صورة شقيق دييغو جوتا الراحل بصورة لاعب إلتشي

بعيدا عن الملاعب
مدريد

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
23 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 20:15 (توقيت القدس)
شعار ريال مدريد على ملعب هارد روك بميامي، 1 يوليو 2025 (مايكل ريفز/Getty)
شعار نادي ريال مدريد على ملعب هارد روك في ميامي، 1 يوليو 2025 (مايكل ريفز/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- ارتكب ريال مدريد خطأً فادحًا في فيديو تكريمي، حيث استبدل صورة أندريه سيلفا، شقيق ديوغو جوتا، بصورة لاعب إلتشي أندريه دا سيلفا، مما أثار استغرابًا واسعًا.
- أصدر النادي بيان اعتذار لنادي إلتشي ولاعبه، مؤكدًا أن الخطأ كان غير مقصود، وسارع لتصحيح الموقف خلال الجمعية العامة العادية لممثلي الأعضاء.
- شارك ريال مدريد في احتفالية خاصة بذكرى ديوغو جوتا وشقيقه، بحضور ممثلين من الناديين، في لحظة مؤثرة جمعت بين ليفربول وريال مدريد.

وقع ريال مدريد في خطأ فادح خلال فيديو مخصص لتكريم الأشخاص الذين رحلوا هذا العام، بعدما استبدل النادي عن طريق الخطأ صورة البرتغالي أندريه سيلفا، شقيق نجم ليفربول الراحل ديوغو جوتا، الذي تُوفيّ معه في حادث سير مأساوي في يوليو/ تموز الماضي، بصورة أخرى للمهاجم البرتغالي أندريه سيلفا، لاعب فريق إلتشي الإسباني، وأثار الخطأ موجة استغراب كبيرة، قبل أن يتدارك النادي الملكي الموقف سريعاً ويعترف بالتجاوز غير المقصود.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الأحد، أن ريال مدريد اضطر إلى إصدار بيان اعتذار بعد هذا الخطأ الكبير الذي وقع خلال الجمعية العامة العادية لممثلي الأعضاء، حين عرض النادي مقطع فيديو يُكرّم فيه عدداً من الراحلين خلال العام الماضي، وسارع النادي الملكي إلى تصحيح الخطأ وإصدار بيان أوضح فيه: "يعتذر نادي ريال مدريد لكرة القدم لنادي إلتشي ولاعبه أندريه دا سيلفا عن إدراج صورته بالخطأ ضمن فقرة النَّعي في فيديو مؤسسي، بدلاً من صورة أندريه سيلفا شقيق ديوغو جوتا لاعب ليفربول، نأسف لما حدث".

ولم يكن هذا الظهور الأول لتكريم عائلة جوتا، إذ شارك ريال مدريد، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في احتفالية خاصة بذكرى ديوغو جوتا وشقيقه قبل مباراة في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنكليزي، وحضر ترينت ألكسندر أرنولد وتشابي ألونسو أمام ملعب أنفيلد لتحية ذكراهما، إلى جانب ممثل النادي الأبيض إميليو بوتراغينيو والمدافع الإسباني دين هويسن، في لحظة مؤثرة جمعت بين فريقي ليفربول وريال مدريد احتراماً لروح اللاعب الراحل وشقيقه.

فينيسيوس على ملعب فاليكاس، في 9 نوفمبر 2025 (دينيس دويل/Getty)
ميركاتو
التحديثات الحية

فينيسيوس ومُستقبله مع ريال مدريد... ساعة الحسم تقترب

ومن جانبه، يواصل أندريه سيلفا، الذي وقع الخطأ باسمه، مسيرته مع نادي إلتشي الإسباني منذ بداية الموسم الحالي، ويُعد المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 30 عاماً من اللاعبين أصحاب التجارب المتنوعة، إذ بدأ مشواره مع بورتو البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى ميلان الإيطالي، ثم إشبيلية الإسباني، وبعده آينتراخت فرانكفورت ولايبزيغ وصولاً إلى تجربة مع فيردر بريمن في ألمانيا، مع الإشارة إلى أنه خاض مع إلتشي خمس مباريات ونجح في تسجيل هدفين هذا الموسم.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
تيباس خلال مؤتمر رياضي في مدريد، 6 يونيو 2025 (أوسكار باروسو/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

تيباس يرد على بيريز: يشوه سمعتنا ويتصرف كمالك وحيد للحقيقة

السومة يتفاعل خلال مواجهة العراق بتصفيات المونديال، 11 نوفمبر 2021 (كريم جعفر/فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

عمر السومة وغيابه عن منتخب سورية.. "العربي الجديد" يكشف الكواليس

بوفال خلال مواجهة في الأبطال، 10 يناير 2025 (توماس سيسك/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

الوداد يتحرك في الكواليس للتعاقد مع بوفال بعد أزمته مع ناديه