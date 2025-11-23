- ارتكب ريال مدريد خطأً فادحًا في فيديو تكريمي، حيث استبدل صورة أندريه سيلفا، شقيق ديوغو جوتا، بصورة لاعب إلتشي أندريه دا سيلفا، مما أثار استغرابًا واسعًا. - أصدر النادي بيان اعتذار لنادي إلتشي ولاعبه، مؤكدًا أن الخطأ كان غير مقصود، وسارع لتصحيح الموقف خلال الجمعية العامة العادية لممثلي الأعضاء. - شارك ريال مدريد في احتفالية خاصة بذكرى ديوغو جوتا وشقيقه، بحضور ممثلين من الناديين، في لحظة مؤثرة جمعت بين ليفربول وريال مدريد.

وقع ريال مدريد في خطأ فادح خلال فيديو مخصص لتكريم الأشخاص الذين رحلوا هذا العام، بعدما استبدل النادي عن طريق الخطأ صورة البرتغالي أندريه سيلفا، شقيق نجم ليفربول الراحل ديوغو جوتا، الذي تُوفيّ معه في حادث سير مأساوي في يوليو/ تموز الماضي، بصورة أخرى للمهاجم البرتغالي أندريه سيلفا، لاعب فريق إلتشي الإسباني، وأثار الخطأ موجة استغراب كبيرة، قبل أن يتدارك النادي الملكي الموقف سريعاً ويعترف بالتجاوز غير المقصود.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الأحد، أن ريال مدريد اضطر إلى إصدار بيان اعتذار بعد هذا الخطأ الكبير الذي وقع خلال الجمعية العامة العادية لممثلي الأعضاء، حين عرض النادي مقطع فيديو يُكرّم فيه عدداً من الراحلين خلال العام الماضي، وسارع النادي الملكي إلى تصحيح الخطأ وإصدار بيان أوضح فيه: "يعتذر نادي ريال مدريد لكرة القدم لنادي إلتشي ولاعبه أندريه دا سيلفا عن إدراج صورته بالخطأ ضمن فقرة النَّعي في فيديو مؤسسي، بدلاً من صورة أندريه سيلفا شقيق ديوغو جوتا لاعب ليفربول، نأسف لما حدث".

El Real Madrid C. F. pide disculpas al Elche C. F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 23, 2025

ولم يكن هذا الظهور الأول لتكريم عائلة جوتا، إذ شارك ريال مدريد، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في احتفالية خاصة بذكرى ديوغو جوتا وشقيقه قبل مباراة في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنكليزي، وحضر ترينت ألكسندر أرنولد وتشابي ألونسو أمام ملعب أنفيلد لتحية ذكراهما، إلى جانب ممثل النادي الأبيض إميليو بوتراغينيو والمدافع الإسباني دين هويسن، في لحظة مؤثرة جمعت بين فريقي ليفربول وريال مدريد احتراماً لروح اللاعب الراحل وشقيقه.

🚨😳𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Real Madrid have apologized to Elche and their player André da Silva.



The club mistakenly used his image instead of that of André Silva, brother of Diogo Jota in a tribute video. pic.twitter.com/dAqP31CvN2 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 23, 2025

ومن جانبه، يواصل أندريه سيلفا، الذي وقع الخطأ باسمه، مسيرته مع نادي إلتشي الإسباني منذ بداية الموسم الحالي، ويُعد المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 30 عاماً من اللاعبين أصحاب التجارب المتنوعة، إذ بدأ مشواره مع بورتو البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى ميلان الإيطالي، ثم إشبيلية الإسباني، وبعده آينتراخت فرانكفورت ولايبزيغ وصولاً إلى تجربة مع فيردر بريمن في ألمانيا، مع الإشارة إلى أنه خاض مع إلتشي خمس مباريات ونجح في تسجيل هدفين هذا الموسم.