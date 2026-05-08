ريال مدريد يعاقب فالفيردي وتشواميني بعد الشجار بهذا القرار

- فرض نادي ريال مدريد غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو على اللاعبين فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني بعد شجار عنيف خلال التدريبات، مع إغلاق الملف الداخلي نهائياً دون عقوبات رياضية إضافية. - أعرب اللاعبان عن ندمهما واعتذرا للنادي وزملائهما والجهاز الفني والجماهير، مؤكدين استعدادهما لقبول العقوبة المفروضة. - الحادثة بدأت برفض فالفيردي مصافحة تشواميني، مما أدى إلى توتر وتصاعد الموقف، وانتهت بإصابة فالفيردي ونقله إلى المستشفى، وسط تأكيدات بأن الإصابة غير مقصودة.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي، فرض غرامة مالية ضخمة على الثنائي فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني عقب الأحداث التي شهدها تدريب الفريق مؤخراً. وأوضح النادي الملكي، عبر بيان نشره على موقعه الرسمي، أن اللاعبين مثلا أمام المسؤول المكلف بالتحقيق بعد فتح إجراءات تأديبية بحقهما، حيث عبّرا عن "ندمهما الكامل" واعتذر كلٌّ منهما إلى الآخر، إضافة إلى تقديم اعتذار إلى النادي وزملائهما والجهاز الفني والجماهير.

وأكد ريال مدريد أن العقوبة تمثلت بفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو على كل لاعب، مع إغلاق الملف الداخلي بشكل نهائي، من دون إعلان أي عقوبات رياضية إضافية. وذكر البيان: "أعرب اللاعبان عن أسفهما الشديد لما حدث واعتذر كلٌّ منهما إلى الآخر. كما اعتذرا إلى النادي وزملائهما في الفريق والجهاز التدريبي والجماهير، وأبديا استعدادهما لقبول أي عقوبة يراها النادي مناسبة.. في ضوء هذه الظروف، قرر ريال مدريد فرض غرامة مالية قدرها خمسمائة ألف يورو على كل لاعب، وبذلك أغلقت الإجراءات الداخلية ذات الصلة".

وجاء البيان بعد تقارير إعلامية تحدثت عن وقوع شجار عنيف بين اللاعبين خلال تدريبات الفريق في فالديبيباس، ما أثار ضجة واسعة داخل الأوساط الرياضية الإسبانية قبل الكلاسيكو المرتقب أمام الغريم التقليدي برشلونة المقرر الأحد المقبل.

يُذكر أن صحيفة ماركا الإسبانية أشارت في وقت سابق إلى أن الحادثة التي جمعت الثنائي، اللاعب الفرنسي واللاعب الأوروغواياني، انتهت بنقل فالفيردي إلى المستشفى، في واقعة وُصفت داخل النادي من قبل بعض عناصر الفريق بأنها الأخطر على الإطلاق داخل فالديبيباس، مشيرة إلى أن الشجار كان عنيفاً منذ بدايته، ما استدعى تدخل عدد من لاعبي الفريق لاحتواء الموقف.

ووفقاً لتفاصيل الحادثة، فإن التوتر بدأ منذ صباح ذلك اليوم، عندما رفض فالفيردي مصافحة تشواميني، وهو ما مهّد لأجواء مشحونة خلال الحصة التدريبية، التي شهدت تدخلات قوية ومتكررة، خصوصاً من جانب اللاعب الأوروغواياني، الأمر الذي ساهم في تصعيد الموقف داخل الفريق. وخلال الاشتباك الذي وقع في ختام المران، تعرض فالفيردي لإصابة قوية أدت إلى جرح في الرأس استدعى نقله إلى المستشفى، وسط تأكيدات أن الإصابة جاءت بشكل غير مقصود، ولم تكن نتيجة ضربة مباشرة من تشواميني.