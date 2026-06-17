- انضم برناردو سيلفا إلى ريال مدريد بعقد يمتد حتى 2028، بعد مسيرة ناجحة مع مانشستر سيتي حيث فاز بالعديد من الألقاب، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. - سيلفا، الذي شارك في 460 مباراة وسجل 76 هدفاً، يحقق حلم طفولته باللعب في سانتياغو برنابيو، بعد مفاوضات شملت أندية أخرى مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد. - تدخل جوزيه مورينيو كان حاسماً في إتمام الصفقة، حيث ضغط لإقناع ريال مدريد بضم اللاعب، مما جعل سيلفا يطلب تحويل المفاوضات إلى النادي الملكي.

ضم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، البرتغالي برناردو سيلفا (31 عاماً)، لاعب مانشستر سيتي السابق، بعقد يمتد لموسمين. ويعد اللاعب الدولي البرتغالي أحد أنجح اللاعبين في تاريخ مانشستر سيتي، حيث فاز بالعديد من الألقاب، بما في ذلك ستة ألقاب للدوري الإنكليزي الممتاز ولقب لدوري أبطال أوروبا.

وشارك اللاعب في 460 مباراة وسجّل 76 هدفاً خلال تسع سنوات قضاها مع الفريق الإنكليزي. وفي آخر موسم له مع مانشستر سيتي، فاز سيلفا بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي وكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة. وحالياً يحضر اللاعب مع المنتخب البرتغالي للمشاركة في كأس العالم 2026.

وتتضمّن ألقابه الفوز بثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد الإنكليزي وخمسة ألقاب لكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة، وثلاثة ألقاب للدرع الخيرية ولقب لكأس العالم للأندية ولقب لكأس السوبر الأوروبي. وذكر نادي ريال مدريد في بيانه الرسمي: "توصل ريال مدريد وبرناردو سيلفا لاتفاق ليصبح لاعباً في ريال مدريد خلال الموسمين المقبلين، بعقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2028.

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حلم طفولة سيلفا وتدخل مورينيو

كشف تقرير لصحيفة آس الإسبانية، مساء الثلاثاء، بأن فلورنتينو بيريز وإدارة ريال مدريد وافقوا على العرض الأصلي المقدم من وكيل أعمال اللاعب البرتغالي خورخي مينديز محققين حلم طفولة سيلفا خلال طفولته: ارتداء القميص الأبيض واللعب في سانتياغو برنابيو. وبعد رفض ريال مدريد المتكرر للصفقة بحث وكيل أعماله عن خيارات بديلة شملت برشلونة وأتلتيكو مدريد، وبدأت المفاوضات مع الناديين، لكن أتلتيكو مدريد كان الأكثر جدية، إذ رأى في سيلفا البديل المثالي لرحيل أنطوان غريزمان، سواء من الناحية الفنية أو العاطفية.

لكن كل شيء تغيّر عندما عاد ريال مدريد ووافق أخيراً على العرض الذي كان المدرب جوزيه مورينيو يضغط من أجله منذ البداية، وهو ضم اللاعب البرتغالي الدولي. وبحسب التفاصيل، فإن رغبة اللاعب كانت واضحة طوال الوقت، إذ ما إن أدرك أن "تأثير مورينيو" سيجعل الصفقة ممكنة، حتى طلب تحويل وجهة المفاوضات مباشرة إلى ريال مدريد، مؤكداً أن حلمه هو ارتداء قميص النادي الملكي.