ريال مدريد يضع بطل العالم ضمن خياراته لخلافة أربيلوا

- ريال مدريد يبحث عن بديل لألفارو أربيلوا لموسم 2026-2027 بعد موسم خالٍ من الألقاب، مع أسماء مرشحة مثل ديدييه ديشان ويورغن كلوب وسيسك فابريغاس. - النادي تواصل مع ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين بطل العالم 2022، ليكون مدربًا محتملاً بعد انتهاء عقده في 2026، رغم رغبة فلورنتينو بيريز في حسم الأمور قبل كأس العالم. - ريال مدريد خرج من دوري الأبطال وكأس الملك والسوبر الإسباني، وفرصه في الليغا ضعيفة بفارق 11 نقطة عن برشلونة.

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني بالتفكير من الآن في المدرب البديل للإسباني ألفارو أربيلوا لقيادة النادي الملكي في الموسم المقبل 2026-2027، خصوصاً مع الاقتراب من نهاية الموسم وفقدان الفريق لمعظم حظوظه للخروج بلقب واحد على الأقل.

ووضع نادي ريال مدريد الإسباني عدة أسماء على الطاولة لتكون البديلة المحتملة للمدرب أربيلوا، ومن بينها الفرنسي ديدييه ديشان، والألماني يورغن كلوب، والإسباني سيسك فابريغاس، إلا أن برنامج راديو "بارتيدازو دي كوبي" الإسباني كشف تفاصيل جديدة حول تواصل النادي الملكي مع مدرب بطل للعالم لقيادة بطل أوروبا 15 مرة في الموسم المقبل.

وأشارت المعلومات التي بُثت عبر برنامج "بارتيدازو دي كوبي" الإسباني، ونشرها موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الاثنين، إلى أن نادي ريال مدريد تواصل مع مدرب منتخب الأرجنتين بطل العالم في نسخة مونديال 2022، الأرجنتيني ليونيل سكالوني، من أجل محاولة قيادته في الموسم المقبل خلفاً للمدرب الإسباني ألفارو أربيلوا.

وينتهي عقد المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني مع منتخب الأرجنتين بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026، وعليه ستنتظر إدارة ريال مدريد حتى ما بعد المونديال لحسم اسم المدرب الجديد، رغم أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز يريد حسم الأمور باكراً وقبل انطلاق بطولة كأس العالم المقبلة، وبالتالي يريد معرفة القرار النهائي للمدرب الذي تُوج بطلاً للمونديال في عام 2022 في قطر.

يُذكر أن ريال مدريد الإسباني اقترب من موسم صفري من دون ألقاب للموسم الثاني توالياً، إذ خرج من الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني (6-4) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في حين خرج من دور الـ16 في بطولة كأس ملك إسبانيا أمام ألباسيتي بالخسارة (3-2)، في وقت خسر نهائي السوبر الإسباني أمام برشلونة (3-2)، وفرص تتويجه بلقب الليغا باتت شبه معدومة نظراً لابتعاد برشلونة في الصدارة بفارق 11 نقطة عنه.