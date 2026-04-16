ريال مدريد يشكو ظلم الحكم أمام بايرن في الأبطال... الشريف يحسمها

- أثارت مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد جدلاً تحكيمياً، حيث أكد الخبير جمال الشريف صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 23، مشيراً إلى أن المسك بين اللاعبين كان متبادلاً وغير مؤثر. - أكد الشريف صحة هدف كيليان مبابي لريال مدريد في الدقيقة 43، حيث لم تؤثر العرقلة على بناء الهجمة، مما جعل قرار الحكم باحتساب الهدف صحيحاً. - طرد كامافينغا في الدقيقة 86 كان صحيحاً، حيث تلقى بطاقة حمراء بعد إضاعة الوقت، مما ساهم في تأهل بايرن ميونخ لنصف نهائي دوري الأبطال.

شهدت المواجهة التي جمعت بين نادي بايرن ميونخ الألماني وضيفه ريال مدريد الإسباني، مساء الأربعاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة، حول صحة قرارات الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، بقوله: "وصل فيرلاند ميندي إلى داخل منطقة جزاء العملاق البافاري، وكان يحاول المرور من رقابة المدافع جوناثان تاه، إلا أن لاعب الفريق سقط مطالباً بركلة جزاء".

وتابع الشريف حديثه: "كان قرار الحكم باستمرار اللعب صحيحاً، لأن المسك كان موجوداً بين اللاعبين، حيث كان جوناثان تاه يمسك بيده اليمنى قميص منافسه، الذي كان يستخدم يده اليسرى لإمساك قميص مدافع بايرن ميونخ، وكان هذا المسك أكثر وضوحاً، ولا وجود لركلة جزاء لصالح ريال مدريد، وبالتالي القرار النهائي كان صحيحاً".

وحول صحة هدف كيليان مبابي ضد بايرن ميونخ في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، أجاب الشريف: "بدأ جوسيب ستانيشيتش هجمة لصالح الفريق الألماني، وتقدم لمنتصف ملعب منافسه، حيث مرر الكرة لزميله لويس دياز الذي سيطر عليها، حاول بعدها جوسيب ستانيشيتش التقدم، إلا أن أنطونيو روديغر مدّ ساقه اليسرى، وقام بعرقلة منافسه الذي لم يسقط على إثرها، بعدها استطاع إيدير ميليتاو ابعاد الكرة"

وأوضح: "ساهم إيدير ميليتاو بذلك ببناء هجمة مرتدة سريعة لريال مدريد، بعدما قام بإعطاء الكرة لزميله جود بيلنغهام، الذي مررها للبرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي لعبها بدوره عرضية داخل منطقة الجزاء نحو مبابي، ليضعها الأخير في شباك الحارس مانويل نوير، والهدف كان صحيحاً، لأنه، حتى لو كانت هناك مخالفة عرقلة، لكن الكرة وصلت إلى لويس دياز، وبالتالي لا يعتبر الخطأ المرتكب مؤثراً على عملية بناء الهجمة، وتحول السيطرة على الكرة إلى فريق ريال، الذي استفاد منها وسجل هدفا، وبالتالي قرار الحكم النهائي باحتساب هدف ريال مدريد ضد بايرن ميونخ كان صحيحاً".

طرد كامافينغا.. صحيح

وعن صحة طرد لاعب ريال مدريد كامافينغا في الدقيقة 86، من عمر الشوط الثاني، قال الشريف: "الكرة بحوزة هاري كين، وقام إدواردو كامافينغا أثناء المنافسة بعرقلة مهاجم بايرن ميونخ، الذي سقط على الأرض، فيما تابع الفرنسي حركته بعدها، من خلال الحفاظ على الكرة بقدمه، حتى يضيع الوقت، ومن ثم عندما حاول جوشوا كيميش الاستحواذ على الكرة حتى يستأنف اللعب، قام لاعب الفريق الملكي بالإمساك بالكرة والتحرك بعيداً عن منافسه". وختم الشريف حديثه: "قام الحكم بإشهار بطاقة الإنذار الثانية في وجه إدواردو كامافينغا، وأتبعها بالورقة الحمراء، لأن الفرنسي قام بإضاعة الوقت، وقرار الحكم كان صحيحاً، لكن هذه اللقطة، كانت نقطة التحول في اللقاء، الذي استطاع فيه بايرن ميونخ حسم مسألة تأهله إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم".