شهدت المواجهة التي خسرها نادي ريال مدريد أمام مُضيفه فريق أوساسونا، بهدفين مقابل هدف، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة حول صحتها.

واحتجّ نجوم نادي أوساسونا على قرار الحكم، بتوجيه بطاقة صفراء إلى المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير، بداعي التمثيل، رغم أنّ حارس ريال مدريد الإسباني البلجيكي تيبو كورتوا عرقله داخل منطقة الجزاء، لتتدخل تقنية الفيديو المساعد "فار"، وتطلب من الحكم مشاهدة اللقطة على الشاشة، ليعود بعدها عن قراره، ويحتسب ركلة جزاء لمصلحة الفريق صاحب الأرض، رغم اعتراضات لاعبي الفريق الملكي.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف، رأيه بقوله: "كانت الكرة بحوزة الإسباني روبين غارسيا في الدقيقة 34، ولعبها بيسراه نحو زميله أنتي بوديمير، الذي تحرك باتجاه الكرة مُلاحقاً من قبل راؤول أسينسيو، حيث اصطدمت الكرة بالأرض، وارتدت مرتفعة لداخل منطقة الجزاء، وفي هذه اللحظة خرج حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا حتى يلاقي منافسه، إلا أن مدافع الفريق الملكي حرّك الكرة بظاهر قدمه اليمنى، حتى يبعدها عن خصمه"، مضيفاً: "تابع كورتوا حركته وداس على طرف قدم منافسه أنتي بوديمير التي سقطت على الأرض، بعد محاولة المنافسة على الكرة، مما أدى إلى عرقلته وسقوطه داخل منطقة الجزاء، علماً أن الكرة كانت في متناوله ليسيطر عليها مجدداً، لأنه لا يوجد مدافع قادر على منافسته والمرمى خالٍ من حارسه، ما يعني وجود فرصة محققة للتسجيل".

وأوضح الشريف: "الحكم في هذه الحالة، احتسب ركلة حرة غير مباشرة ضد أنتي بوديمير، لقناعته بوجود حالة خداع، لكن تقنية الفار تدخلت واستدعت الحكم حتى يشاهد الحالة، فتبين له قيام كورتوا بعملية دوس على طرف القدم اليسرى لمهاجم أوساسونا، وبالتالي ألغى الإنذار لأنتي بوديمير، والقرار النهائي كان صحيحاً بوجود ركلة جزاء لمصلحة أوساسونا ضد ريال مدريد مع إنذار الحارس كورتوا".

وعن إلغاء هدف ريال مدريد في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني، قال الشريف: "وصلت الكرة إلى إبراهيم دياز، الذي مرر كرة بينية باتجاه كيليان مبابي، الذي كان في موقف تسلل، لحظة تمرير الكرة إليه، لأنه كان متقدماً عن آخر ثاني مدافع، وهو خورخي هيراندو، وتابع الفرنسي تقدمه وسجل هدفاً، وأُلغي الهدف من قبل الحكم المساعد، ووجرى تأكيد قرار الحكم المساعد من قبل حجرة الفار، وكان القرار النهائي صحيحاً".

وحول صحة هدف أوساسونا، الذي سجّله في الدقيقة 90، قال الشريف: "مُرّرت الكرة بشكل خاطئ من قبل لاعبي ريال مدريد، لتصل إلى راؤول مورو، الذي استحوذ على الكرة وتقدم إلى حدود منطقة الجزاء، وقدّم كرة بينية إلى زميله راؤول غارسيا، الذي كان في موقف صحيح لا تسلل فيه لحظة تمرير الكرة إليه، لأن راؤول أسينسيو كان آخر ثاني مدافع، وكان يقوم بعملية تغطية، لأنه أقرب إلى خط مرماه، الأمر الذي جعل راؤول غارسيا المستحوذ على الكرة يتقدم إلى داخل منطقة جزاء الفريق الملكي، واستغل عملية اندفاع خصمه في محاولة المنافسة على الكرة، فأصبح المرمى أمامه مشرعاً، وسجل هدفاً صحيحاً، لا تسلل فيه، وتقنية الفار أكدت صحة الهدف المحتسب بعدم وجود حالة تسلل".