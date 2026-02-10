ريال مدريد يسعى لحسم صفقة نجم البرتغال من سان جيرمان

- ريال مدريد يسعى لتعزيز خط الوسط بضم البرتغالي فيتينيا، الذي يعتبر الخيار الأمثل لتعويض رحيل توني كروس، لكن السعر الباهظ الذي يطلبه باريس سان جيرمان قد يعيق الصفقة. - رغم تحقيق بعض الانتصارات، يواجه ريال مدريد انتقادات بسبب الأداء المتواضع في بعض المباريات، مما أدى إلى عدم التأهل المباشر لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا. - فيتينيا، الذي تألق مع باريس سان جيرمان، قد يكلف ريال مدريد حوالي 100 مليون يورو، لكن النادي الملكي يظل متمسكًا بالأمل في ضمه.

يدرك نادي ريال مدريد تماماً حاجته الماسة إلى لاعب خط وسط قادر على تقديم الإضافة الهجومية والربط بين الخطوط خلال الموسم المقبل 2026-2027، وهو ما جعل البرتغالي فيتينيا الخيار الأمثل والهدف الأول لإدارة النادي الملكي، لكن المشكلة التي قد تحول دون تمثيله قميص النادي الملكي هي السعر الباهظ الذي قد يطلبه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بحسب ما ذكر موقع فيتشاخيس الإسباني.

ويواصل ريال مدريد، رغم تأخّره بنقطة واحدة فقط عن برشلونة في الدوري وتحقيقه بعض الانتصارات مؤخراً، تلقي الانتقادات الجماهيرية للاعبيه، خاصّة أن المستوى في العديد من المباريات كان متواضعاً للغاية، الأمر الذي أدّى إلى الفشل في احتلال مركزٍ مؤهلٍ مباشرةً إلى دور الـ16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويرى المصدر عينه أن ريال مدريد يفتقد منذ رحيل توني كروس إلى صانع ألعاب يُدير خط الوسط. وخلال الصيف الماضي، على سبيل المثال، جرى ترشيح الإسباني مارتن زوبيميندي لخلافة اللاعب الألماني، لكنه اختار الانضمام إلى أرسنال في نهاية المطاف. والآن، مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، يُصرّ النادي على التعاقد مع فيتينيا، ويُعدّ التعاقد مع صانع الألعاب البرتغالي أولويته القصوى.

يُقدّم فيتينيا أفضل مستوياته الكروية بعدما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان كلاعبٍ أساسي، ولهذا السبب تحديداً لن يسمح النادي الفرنسي برحيله إلّا مقابل رسوم تقارب 100 مليون يورو، بحسب ما ذكر الصحافي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو.

وذكر موقع فيتشاخيس أنّ المدرب الإسباني لويس إنريكي منفتحٌ على التخلي عن أي لاعب لا يرغب في البقاء ضمن الفريق، على الرغم من أن فيتينيا لم يُبدِ أيّ نية للرحيل. لذا؛ يُعدّ سعره المرتفع العامل الحاسم الذي قد يُبعده عن ريال مدريد، لكن الأخير سيتمسّك بالأمل حتى الرمق الأخير للحصول على توقيعه، وهو الذي لعب الموسم الماضي 52 مباراة مع الفريق الفرنسي، متجاوزاً 3800 دقيقة لعب، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع ثلاثة.