ريال مدريد يسعى لاستعادة جوهرة أرجنتينية... نجم هداف في الكالتشيو

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لاستعادة جوهرة أرجنتينية مميزة في الموسم المقبل، من أجل الاستفادة من قدراته الفنية والهجومية المميزة، خصوصاً بعد المستوى الرائع الذي يقدمه في بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2025-2026.

وكشفت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أمس الأحد، أن نادي ريال مدريد الإسباني مهتم كثيراً باستعادة النجم الأرجنتيني الشاب الذي وصف بأنه جوهرة في كرة القدم الأرجنتينية، نيكو باز، والذي كان يلعب سابقاً مع أكاديمية كاستيا الخاصة بالنادي الملكي، وذلك بعد المستوى المميز الذي أظهره مع نادي كومو الإيطالي الذي يلعب معه حالياً وانتقل إليه من الأكاديمية في موسم 2024-2025.

ويتضمن عقد انتقال نيكو باز من أكاديمية كاستيا إلى نادي كومو الإيطالي بنداً يسمح بإعادة تفعيل بند شراء من النادي الملكي بقيمة عشرة ملايين يورو في ميركاتو الصيف المقبل، وبالتالي هناك فرصة كبيرة للنجم الأرجنتيني بأن يرتدي قميص ريال مدريد الأول في موسم 2026-2026، ويصبح واحداً من الصفقات القوية في الليغا خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وخاض نيكو باز مع نادي كومو الإيطالي هذا الموسم 34 مباراة سجل فيها 11 هدفاً وصنع ستة أهداف، ويعد من أبرز المواهب الأرجنتينية الشابة المميزة التي تملك القدرة على صناعة وتسجيل الأهداف، ومع المدرب الإسباني سيسك فابريغاس، تطور كثيراً وبات من أبرز نجوم الكالتشيو الذي ساهم بمنافسة فريق كومو على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.