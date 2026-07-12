ريال مدريد يسجل رقماً قياسياً جديداً في كأس العالم

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12 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 13 يوليو 2026 - 00:00 (توقيت القدس)
مبابي خلال لقاء باراغواي وفرنسا، 4 يوليو 2026 (Getty)
مبابي خلال لقاء باراغواي وفرنسا، 4 يوليو 2026 (Getty)
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- سجل جود بيلنغهام هدفين لريال مدريد في مرمى النرويج، مما رفع رصيد أهداف الفريق في كأس العالم إلى 19 هدفاً، محطماً الرقم القياسي السابق البالغ 18 هدفاً.
- بيلنغهام يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي ريال مدريد في البطولة برصيد 6 أهداف، خلف كيليان مبابي الذي يتصدر بـ8 أهداف، بينما يأتي فينيسيوس جونيور وأردا غولر خلفهما.
- تجاوز ريال مدريد أرقام هونفيد المجري في 1954 وبايرن ميونخ في 2014 وباريس سان جيرمان في 2022، ليحقق إنجازاً تاريخياً في عدد الأهداف المسجلة.

سمح الهدفان اللذان سجلهما جود بيلنغهام (23 عاماً) في مرمى النرويج، لفريقه ريال مدريد الإسباني، بتحطيم رقم قياسي تاريخي في كأس العالم. ورفعت ثنائية لاعب الوسط الإنكليزي رصيد أهداف لاعبي الفريق الملكي في البطولة إلى 19 هدفاً، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 18 هدفاً، والذي كان يحمله كل من هونفيد المجري عام 1954، وبايرن ميونخ عام 2014، وباريس سان جيرمان في النسخة الماضية عام 2022.

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، الأحد، فقد وصل بيلنغهام، صاحب 6 أهداف في مونديال 2026، إلى المركز الثاني في قائمة هدافي لاعبي ريال مدريد خلال البطولة، خلف زميله كيليان مبابي الذي يتصدر الترتيب برصيد 8 أهداف. ويأتي خلفهما البرازيلي فينيسيوس جونيور بـ4 أهداف، والتركي أردا غولر بهدف واحد سجله خلال دور المجموعات مع منتخب تركيا، قبل خروج اللاعب من المنافسة.

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وأنهى ريال مدريد بـ19 هدفاً الرقم التاريخي لفريق هونفيد المجري في مونديال 1954، عندما سجل لاعبوه 18 هدفاً، كان أبرزها 11 هدفاً حملت توقيع ساندور كوتشيش، هداف البطولة آنذاك. وفي مونديال 2014، كان بايرن ميونخ قريباً من هذا الإنجاز بفضل تألق مهاجمه الألماني توماس مولر، الذي سجل 5 أهداف، بينما استفاد باريس سان جيرمان في كأس العالم 2022 من وجود الثنائي كيليان مبابي وليونيل ميسي، اللذين احتلا المركزين الأول والثاني في قائمة هدافي البطولة برصيد 8 و7 أهداف على التوالي.

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