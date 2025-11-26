ريال مدريد يستفيق على كابوس الإصابات... مُدافع واحد في كتيبة ألونسو

يُواجه نادي ريال مدريد الإسباني صعوبات جراء تكرار إصابات المدافعين، إذ كان دين هويسن آخر اللاعبين الذين تأكد غيابهم عن مواجهة أولمبياكوس اليوناني، مساء الأربعاء، في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا، ليجد المدرب تشابي ألونسو نفسه في ورطة حقيقية بسبب عدم توفر الكثير من الخيارات دفاعياً، إضافة إلى صعوبة تعويض لاعب مثل هويسن، الذي يقدم الإضافة في الوضعيات الهجومية.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، الثلاثاء، أن ريال مدريد يُعاني غياب سبعة لاعبين كانوا خارج قائمة الفريق التي ستواجه الفريق اليوناني في المنافسة الأوروبية، إذ سيفتقد الفريق خدمات حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، وفي الدفاع سيغيب الإسبانيان: دين هوسين وداني كارفخال، إضافة إلى الألماني أنطونيو روديغر والبرازيلي إيدير ميليتاو والنمساوي ديفيد ألابا، ولاعب الوسط الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، ومن الواضح أن أكبر عدد من المصابين يَشمل خط الدفاع.

ولريال مدريد مدافع محوري وحيد هو راؤول أسينسيو، الذي يلعب باستمرار في هذا المركز، وهو ما يُعقّد الوضعية، ولكن لحسن حظ تشابي ألونسو، فقد استعاد الفريق خدمات لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني، الذي شغل الموسم الماضي هذا المركز في مناسبات عديدة عند الطوارئ، وكانت أزمة المدافعين قد أعاقت الفريق خلال فترة تولي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، نظراً لأن "الميرينغي" وجد الكثير من الصعوبات لتعويض العناصر التي غابت عن الكثير من المباريات.