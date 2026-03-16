- ريال مدريد يستعيد نجومه بيلنغهام، مبابي، وكاريراس قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال، حيث يتقدم الفريق بثلاثية نظيفة من الذهاب، مع احتمال مشاركة مبابي لدقائق قليلة تمهيداً لمباراة أتلتيكو مدريد. - مبابي يعود للتدريبات بعد غياب بسبب إصابة في الركبة، وقد يشارك في المعسكر الدولي لمنتخب فرنسا في مارس، استعداداً لمونديال 2026. - بيلنغهام وكاريراس يعودان من إصابات عضلية، بينما ألابا لا يزال غائباً بسبب إصابة في ربلة الساق.

استعاد فريق ريال مدريد الإسباني والمدرب، ألفارو أربيلوا، نجومه في الفترة الحاسمة من الموسم الحالي، وذلك قبل نحو ساعات من المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في ملعب الاتحاد، إذ يتقدم النادي الملكي بثلاثية نظيفة في الذهاب.

واستعاد نادي ريال مدريد الإسباني، النجوم، لاعب خط الوسط الإنكليزي، جود بيلنغهام، المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، والظهير البرتغالي، ألفارو كاريراس، قبل مباراة مانشستر سيتي المرتقبة في دوري أبطال أوروبا، وسيسافر اللاعبون الثلاثة مع الفريق إلى إنكلترا، على غرار المدافع النمساوي، دافيد ألابا، لكن مع استبعاد المشاركة منذ البداية في مباراة الثلاثاء، ولا سيّما أن رجال المدرب ألفارو أربيلوا تفوقوا ذهاباً بثلاثية نظيفة وبانتظارهم مواجهة صعبة في الدوري ضد فريق أتلتيكو مدريد.

وعاد مبابي، الغائب منذ أواخر شهر فبراير/شباط بسبب التواء في الركبة اليسرى، إلى التمارين الجماعية أمس الأحد، وظهر في صور ومقاطع فيديو عدة نشرها النادي في الحصة التدريبية بشكل طبيعي للمرة الأولى منذ غيابه عن مواجهة بنفيكا البرتغالي في ملحق ثمن نهائي دوري الأبطال في 25 فبراير/شباط، وغاب أفضل هداف لريال مدريد هذا الموسم (38 هدفاً في 33 مباراة في جميع المسابقات) عن المباريات الخمس الأخيرة لفريقه.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أنّ المدرب أربيلوا ربما يمنح مبابي بعض الدقائق في مواجهة مانشستر سيتي الإنكليزي، تمهيداً لإمكانية إشراكه في التشكيلة الأساسية أمام أتلتيك مدريد يوم الأحد المقبل، وفي حال تعافيه الكامل من الإصابة، ينتظر أن يلتحق قائد منتخب فرنسا بالمعسكر الدولي المقبل (23-30 مارس/آذار) والذي يخوض خلاله فريق ديدييه ديشان مباراتَين وديتَين أمام البرازيل وكولومبيا في الولايات المتحدة الأميركية، قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق مونديال 2026.

أما النجم الإنكليزي بيلنغهام فأصيب بتمزق عضلي في فخذه الأيسر في الفوز على رايو فاييكانو في الدوري الإسباني في الأول من شهر فبراير/شباط، في وقت غاب كاريراس عن لقاء الذهاب ضد مانشستر سيتي بسبب إصابة عضلية في ربلة ساق اليمنى وألابا عن الفريق منذ أوائل شهر مارس/آذار الحالي بسبب إصابة في ربلة الساق أيضاً.