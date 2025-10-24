ريال مدريد يستعيد التوازن قبل الكلاسيكو: 5 أنباء سارة لألونسو

- تلقى ريال مدريد دفعة قوية قبل الكلاسيكو ضد برشلونة بعودة اللاعبين داني كارفاخال، دين هويسن، داني سيبايوس، وترنت ألكسندر أرنولد للتدريبات، مما يمنح المدرب تشابي ألونسو خيارات إضافية لتشكيلته الأساسية. - يعاني برشلونة من أزمة إصابات مع غياب لاعبين بارزين مثل روبرت ليفاندوفسكي ومارك أندريه تير شتيغن، مما يعقد استعدادات المدرب هانسي فليك قبل المواجهة المرتقبة. - رغم التحديات، شهدت تدريبات برشلونة أجواء إيجابية مع عودة رافينيا وفيران توريس، مما يعزز من فرص الفريق في تقديم أداء قوي أمام ريال مدريد.

تلقى المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الإسباني تشابي ألونسو (43 عاماً)، هدايا ثمينة قبل الكلاسيكو المنتظر أمام برشلونة، المقررة إقامته يوم الأحد المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، في حين يواجه النادي الكتالوني أزمة كبيرة في استعادة لاعبيه المصابين لتدعيم تشكيلة المدرب الألماني هانسي فليك، مما يزيد من تعقيد استعداداته قبل الصدام المرتقب بين الغريمين.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أمس الخميس، أنّ ريال مدريد تلقى أنباء سارة قبل المواجهة الحاسمة في سباق الدوري أمام غريمه برشلونة، إذ سيتمكن ألونسو من الاعتماد على الثلاثي الإسباني داني كارفاخال ودين هويسن وداني سيبايوس، إضافة إلى الإنكليزي ترنت ألكسندر أرنولد، بعد أن شارك الرباعي في تدريبات الخميس، من دون أي مشكلات مع بقية الزملاء، على أن يكون القرار النهائي بشأن إشراكهم في التشكيلة الأساسية بيد تشابي، إذا رأى أنهم جاهزون بدنياً لخوض الكلاسيكو.

وأضافت الصحيفة أن المدافع الإسباني راؤول أسينسيو، الذي أثار المخاوف في المباراة الأخيرة أمام يوفنتوس الإيطالي ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية وطلبه التبديل، تعرّض فقط لتشنجات عضلية بسيطة، وسيكون جاهزاً هو الآخر لمواجهة برشلونة، وربما يشارك أساسياً إلى جانب المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، في حال لم يكن هويسن في كامل جاهزيته البدنية.

وجاءت الأنباء السارة لتمنح ألونسو قدراً من الطمأنينة، بعدما عانى ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة غياب الظهيرين كارفاخال وأرنولد دفعة واحدة، وهو الأمر الذي اضطر المدرب الإسباني إلى الاعتماد على فيديريكو فالفيردي خياراً طارئاً في هذا المركز، رغم تحفظ اللاعب الأوروغوياني في البداية على أداء هذا الدور الدفاعي، قبل أن يتقبل التحدي وأثبت كفاءته، ما دفع ألونسو إلى منحه الثقة الكاملة.

وفي المقابل، يواجه نادي برشلونة أزمة كبيرة في استعادة لاعبيه المصابين، إذ تأكد غياب عدد من الأسماء البارزة مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والحارس الإسباني خوان غارسيا، ومواطنيه بابلو غافي وداني أولمو، بالإضافة إلى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، وهي أسماء كان يمكن أن تكون أساسية في التشكيلة، كما تلقى المدرب فليك ضربة جديدة بعدما غادر النجم الهولندي فرينكي دي يونغ مقر تدريبات برشلونة قبل انطلاق الحصة التدريبية، بسبب ما يُعتقد أنه وعكة خفيفة.

ورغم ذلك، فقد بدت أجواء التدريبات الأخيرة إيجابية في برشلونة، بعدما أكمل البرازيلي رافينيا ثاني تدريب متتالٍ مع المجموعة قبل ثلاثة أيام فقط من الكلاسيكو، إذ شارك جميع اللاعبين المتاحين في التدريب الجماعي استعداداً للمواجهة أمام ريال مدريد، بمن فيهم المهاجم الإسباني فيران توريس، العائد بدوره من الإصابة، إضافة إلى رافينيا الذي يُتوقع أن يحصل على الضوء الأخضر الطبي، خلال الساعات المقبلة للمشاركة في القمة.