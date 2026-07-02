ريال مدريد يستعد لرفع عرضه المالي لحسم صفقة نجم بايرن ميونخ

- ريال مدريد يسعى بقوة لضم مايكل أوليسه من بايرن ميونخ بعد تألقه في كأس العالم 2026، حيث قدم عرضاً قياسياً بقيمة 210 ملايين يورو، متجاوزاً مطالب بايرن ميونخ المالية. - لتأمين الصفقة، يعتزم ريال مدريد بيع ثلاثة من لاعبيه: ألفارو كاريراس، دين هويسن، وإدواردو كامافينغا، بهدف جمع 120 مليون يورو، مما يساهم في تمويل الصفقة الضخمة. - إدارة ريال مدريد، بقيادة فلورنتينو بيريز، مصممة على تعزيز الفريق تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، بهدف العودة إلى منصات التتويج.

رفضت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني الاستسلام أمام محاولات بايرن ميونخ في حماية نجم منتخب فرنسا، مايكل أوليسه، من أجل حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية، بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، الأربعاء، أن إدارة نادي ريال مدريد بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، رفضت فكرة التخلي عن رغبتها في حسم صفقة مايكل أوليسه، الذي جرت مراقبة ما يفعله مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2026، بعدما استطاع تقديم أداء استثنائي حتى الآن، من خلال صناعته خمس تمريرات حاسمة في أربع مواجهات، بالإضافة إلى تفاهمه الكبير مع كيليان مبابي.

ورغم أن ريال مدريد قدم عرضاً رسمياً إلى أتلتيكو مدريد، حتى يحسم صفقة جوليان ألفاريز، مقابل 150 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية، لكن عناد إدارة الفريق الملكي ظهرت هذه المرة مع بايرن ميونخ، الذي يرفض فكرة رحيل مايكل أوليسه، الأمر الذي جعل الرئيس فلورنتينو بيريز يتدخل بصفته الشخصية، ويقرر رفع العرض المقدم لنجم منتخب فرنسا إلى 210 ملايين يورو، وهو رقم قياسي.

ويعلم ريال مدريد أن دفعه لمبلغ 210 ملايين يورو سيحطم جميع الأرقام القياسية في تاريخه، لكن الرئيس فلورنتينو بيريز يُريد إسكات إدارة نادي بايرن ميونخ، التي رفضت الاستماع إلى أي عرض يخص النجم الفرنسي بأقل من 160 مليون يورو، لذلك فإن الفريق الملكي سيعمل على تقديم 180 مليون يورو يضاف إليها 33 مليون يورو أخرى، مشروطة بتحقيق معايير الأداء وإنجازات كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

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ومن أجل تمويل هذه الصفقة، لن يتردد ريال مدريد في عرض ثلاثة من نجومه للبيع في سوق الانتقالات الصيفية، وهم الظهير الأيسر ألفارو كاريراس، المدافع دين هويسن، ولاعب خط الوسط إدواردو كامافينغا، لأن إدارة الفريق الملكي تعلم الأثر المالي لهذه الصفقة الضخمة، ولا تريد المساس بضوابط الرقابة المالية.

وتدرك إدارة نادي ريال مدريد أن القيمة المالية للنجوم الثلاثة ستدرّ عليهم مبلغاً صافياً يقارب 120 مليون يورو، ما يجعله كافياً لحسم صفقة انتقال مايكل أوليسه من بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي، التي يبدو خلالها الفريق الملكي مصمماً على إشعالها، بعدما استطاع ضم عدد من النجوم الذين سيكونون تحت إمرة المدرب جوزيه مورينيو، من أجل العمل على إعادة رفاق كيليان مبابي إلى منصة البطولات.